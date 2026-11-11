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Resultados de La Tinka del miércoles 11 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La Tinka realiza un sorteo con un acumulado de S/10.508.757, lo que genera gran expectativa entre los jugadores. Conoce los números ganadores y premios.

Sorteo de la Tinka para este miércoles 11 de noviembre EN VIVO por La República.pe.
Sorteo de la Tinka para este miércoles 11 de noviembre EN VIVO por La República.pe.Foto: Intralot
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Este miércoles 11 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/10.508.757. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del miércoles 11 de octubre

22:33
11/11/2026

¿Qué pasa si mi cartilla de La Tinka sale ganadora, pero la perdí?

Las jugadas que se realicen a través de la tienda en línea o la web móvil de La Tinka son registradas en su plataforma digital, permitiendo al usuario acceder fácilmente a su historial de jugadas con una antigüedad de hasta 180 días.



22:13
11/11/2026

¿Cómo comprar una Tinka?

El proceso en la página web de la Tinka se ha simplificado. Para participar, sigue estos pasos:

1. Accede a la página web oficial.

2. Selecciona tu forma de juego: puedes elegir tu jugada manualmente o permitir que el sistema genere una al azar.

3. Recarga el monto que deseas gastar.

4. Haz clic en "comprar", y el saldo será descontado de tu cuenta.

5. Si aún no estás registrado, deberás suscribirte de manera gratuita, proporcionando tu DNI, nombres, fecha de nacimiento y número de contacto.

22:13
11/11/2026

Sorteo de La Tinka EN VIVO: ¿A qué hora se transmitirá?

El sorteo de la Tinka del miércoles se transmitirá EN VIVO vía América TV y a través de La República.pe

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en esta popular lotería peruana.

LR Focus

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