'De nueve a seis': cuándo salen los capítulos de la serie coreana, fechas de estreno y guía de episodios Tras el final de 'Amor disfrazado', llega a Prime Video el nuevo k-drama 'De nueve a seis'. La serie coreana es protagonizada por Park Min Young, Yook Sung Jae y Go Soo.

Prime Video apuesta una vez más por los dramas coreanos con el estreno de ‘De nueve a seis’ (‘Nine to Six’), una producción romántica ambientada en el mundo corporativo que llega poco después del final de ‘Amor disfrazado’, otro de los títulos asiáticos que logró captar la atención de los suscriptores de la plataforma. La serie debutó este 25 de noviembre y ya figura entre las novedades más comentadas por los seguidores del género.

La ficción reúne a tres rostros conocidos de la televisión surcoreana: Park Min Young, Yook Sung Jae y Go Soo. El k-drama, marcado por conflictos laborales, crecimiento personal y nuevas oportunidades amorosas, busca conquistar a los espectadores que disfrutan de los romances maduros con protagonistas que enfrentan desafíos tanto en su carrera como en su vida privada.

¿De qué trata la serie coreana ‘De nueve a seis’?

‘De nueve a seis’ se estrenó el 25 de noviembre de forma exclusiva en Prime Video. La serie tendrá 12 episodios y está protagonizada por Park Min Young, reconocida por dramas como ‘Cásate con mi esposo’; Yook Sung Jae, integrante de BTOB y actor de populares producciones coreanas como ‘Goblin’; y el reconocido Go Soo, quien completa el triángulo principal de la historia.

La trama sigue a Kang Yi Ji, una experimentada gerente legal que ha construido toda su vida alrededor del trabajo. Convencida de que el amor ocupa un lugar secundario en sus prioridades, su rutina cambia cuando conoce a Han Sun Woo, un joven pasante con una personalidad cálida y optimista. Al mismo tiempo, la llegada de un influyente ejecutivo añade nuevos desafíos a su vida profesional y sentimental. La serie está inspirada en el exitoso drama chino ‘The Rational Life’.

Guía de episodios de ‘De nueve a seis’: fechas de estreno de cada capítulo

Prime Video confirmó que la primera temporada de ‘De nueve a seis’ estará compuesta por 12 episodios, cada uno disponible en su idioma original o con doblaje al español latino y subtítulos.

La plataforma ofrecerá un nuevo capítulo de la serie coreana cada miércoles y jueves a las 9.00 p. m. por SBS en Corea del Sur, con excepción del 31 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027, fechas en las que se interrumpirá la transmisión debido a las celebraciones de Año Nuevo. En simultáneo, llegará a países como Perú a través de la plataforma de streaming.

Calendario de estreno de capítulos de ‘De nueve a seis’:

Episodio 1: 25 de noviembre de 2026

Episodio 2: 26 de noviembre de 2026

Episodio 3: 2 de diciembre de 2026

Episodio 4: 3 de diciembre de 2026

Episodio 5: 9 de diciembre de 2026

Episodio 6: 10 de diciembre de 2026

Episodio 7: 16 de diciembre de 2026

Episodio 8: 17 de diciembre de 2026

Episodio 9: 23 de diciembre de 2026

Episodio 10: 24 de diciembre de 2026

Episodio 11: 6 de enero de 2027

Episodio 12 (final): 7 de enero de 2027.

Los 12 capítulos podrán verse exclusivamente a través de Prime Video, donde la producción se encuentra disponible bajo su título en español ‘De nueve a seis’. La serie se suma al creciente catálogo de dramas coreanos de la plataforma y apunta a convertirse en una de las apuestas románticas más destacadas del cierre de 2026.