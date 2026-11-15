Resultados de La Tinka del domingo 15 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Para jugar a La Tinka en línea, sigue estos pasos:

1. Regístrate en la página oficial de La Tinka: ve a tinka.pe y crea una cuenta, proporcionando tus datos personales. También puedes usar una cuenta de Intralot, ya que es la empresa que gestiona La Tinka.

2. Cargar saldo: una vez registrado, puedes cargar saldo en tu cuenta usando métodos como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias, o incluso billeteras electrónicas.

3. Elige tus números: selecciona seis números del 1 al 45 en el formulario de juego. Puedes hacerlo manualmente o usar la opción “aleatorio” para que el sistema elija los números al azar.

4. Selecciona la "Boliyapa": la “Boliyapa” es un número adicional que se incluye automáticamente en tu jugada, aumentando tus posibilidades de ganar en algunas categorías.

5. Confirma y compra: después de seleccionar tus números, confirma tu jugada y realiza el pago. Una vez completada la compra, recibirás un comprobante digital que podrás revisar en tu cuenta.

6. Revisa los resultados: los resultados de cada sorteo se publican en la web y redes sociales de La Tinka. Además, si resultas ganador, recibirás una notificación en tu cuenta.