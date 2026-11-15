Resultados de La Tinka del domingo 15 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
La Tinka realiza un sorteo con un acumulado de S/10.703.522 lo que genera gran expectativa entre los jugadores. Conoce los números ganadores y premios.
MOMENTOS DESTACADOS
Sorteo de La Tinka EN VIVO: ¿A qué hora se transmitirá?
Este domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores.
Este domingo 15 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/10.703.522. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Resultados de La Tinka del domingo 15 de noviembre
Premios que podrías ganas con La Tinka
• 6 aciertos: Pozo millonario
• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador
• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador
• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador
• 4 aciertos: S/100 para cada ganador
• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador
• 3 aciertos: S/5 para cada ganador
• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador
• 2 aciertos: jugada 2X1 para cada ganador
¿Cuándo son los sorteos de La Tinka?
La Tinka lleva a cabo dos sorteos semanales, programados para los domingos y miércoles, a partir de las 22:50 horas. En estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar importantes sumas que pueden alcanzar varios millones de soles.
¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?
Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
- Módulos de La Tinka
¿Cómo jugar a La Tinka por internet?
Para jugar a La Tinka en línea, sigue estos pasos:
1. Regístrate en la página oficial de La Tinka: ve a tinka.pe y crea una cuenta, proporcionando tus datos personales. También puedes usar una cuenta de Intralot, ya que es la empresa que gestiona La Tinka.
2. Cargar saldo: una vez registrado, puedes cargar saldo en tu cuenta usando métodos como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias, o incluso billeteras electrónicas.
3. Elige tus números: selecciona seis números del 1 al 45 en el formulario de juego. Puedes hacerlo manualmente o usar la opción “aleatorio” para que el sistema elija los números al azar.
4. Selecciona la "Boliyapa": la “Boliyapa” es un número adicional que se incluye automáticamente en tu jugada, aumentando tus posibilidades de ganar en algunas categorías.
5. Confirma y compra: después de seleccionar tus números, confirma tu jugada y realiza el pago. Una vez completada la compra, recibirás un comprobante digital que podrás revisar en tu cuenta.
6. Revisa los resultados: los resultados de cada sorteo se publican en la web y redes sociales de La Tinka. Además, si resultas ganador, recibirás una notificación en tu cuenta.
Sorteo de La Tinka EN VIVO: ¿A qué hora se transmitirá?
Este domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores.
Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
Video destacado
🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR
En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en esta popular lotería peruana.