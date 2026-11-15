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Resultados de La Tinka del domingo 15 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La Tinka realiza un sorteo con un acumulado de S/10.703.522 lo que genera gran expectativa entre los jugadores. Conoce los números ganadores y premios.

Sorteo de La Tinka, domingo 15 de noviembre
Sorteo de La Tinka, domingo 15 de noviembre | Foto: DifusiónFoto: Difusión
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19:00
Sorteo de La Tinka EN VIVO: ¿A qué hora se transmitirá?

Este domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores.

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Este domingo 15 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/10.703.522. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del domingo 15 de noviembre

19:50
15/11/2026

Premios que podrías ganas con La Tinka

• 6 aciertos: Pozo millonario

• 5 aciertos + boliyapa: S/50 mil para cada ganador

• 5 aciertos: S/5 mil para cada ganador

• 4 aciertos + boliyapa: S/500 para cada ganador

• 4 aciertos: S/100 para cada ganador

• 3 aciertos + boliyapa: S/50 para cada ganador

• 3 aciertos: S/5 para cada ganador

• 2 aciertos + boliyapa: jugada gratis para cada ganador

• 2 aciertos: jugada 2X1 para cada ganador

19:35
15/11/2026

¿Cuándo son los sorteos de La Tinka?

La Tinka lleva a cabo dos sorteos semanales, programados para los domingos y miércoles, a partir de las 22:50 horas. En estos eventos, los participantes tienen la oportunidad de ganar importantes sumas que pueden alcanzar varios millones de soles.

19:20
15/11/2026

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?

Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

- Módulos de La Tinka

19:10
15/11/2026

¿Cómo jugar a La Tinka por internet?

Para jugar a La Tinka en línea, sigue estos pasos:

1. Regístrate en la página oficial de La Tinka: ve a tinka.pe y crea una cuenta, proporcionando tus datos personales. También puedes usar una cuenta de Intralot, ya que es la empresa que gestiona La Tinka.

2. Cargar saldo: una vez registrado, puedes cargar saldo en tu cuenta usando métodos como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias, o incluso billeteras electrónicas.

3. Elige tus números: selecciona seis números del 1 al 45 en el formulario de juego. Puedes hacerlo manualmente o usar la opción “aleatorio” para que el sistema elija los números al azar.

4. Selecciona la "Boliyapa": la “Boliyapa” es un número adicional que se incluye automáticamente en tu jugada, aumentando tus posibilidades de ganar en algunas categorías.

5. Confirma y compra: después de seleccionar tus números, confirma tu jugada y realiza el pago. Una vez completada la compra, recibirás un comprobante digital que podrás revisar en tu cuenta.

6. Revisa los resultados: los resultados de cada sorteo se publican en la web y redes sociales de La Tinka. Además, si resultas ganador, recibirás una notificación en tu cuenta.

19:00
15/11/2026

Sorteo de La Tinka EN VIVO: ¿A qué hora se transmitirá?

Este domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores.

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en esta popular lotería peruana.

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