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Resultados de La Tinka del domingo 8 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La Tinka realiza un sorteo con un acumulado de S/10.063.918, lo que genera gran expectativa entre los jugadores. Conoce los números ganadores y premios.

La Tinka ofrece modalidades como Sí o Sí y Boliyapa, que aumentan tus oportunidades de llevarte el premio mayor o premios menores. ¡No te lo pierdas!
La Tinka ofrece modalidades como Sí o Sí y Boliyapa, que aumentan tus oportunidades de llevarte el premio mayor o premios menores. ¡No te lo pierdas!Foto: Tinka
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Este domingo 8 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/10.063.918. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Números ganadores de La Tinka de HOY, domingo 8 de noviembre

19:30
8/11/2026

¿Dónde ver los resultados de la Tinka?

Este domingo 8 de noviembre se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores. 

19:00
8/11/2026

¿Cómo cobrar premios Intralot?

Los premios obtenidos en Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se acreditan de manera automática en tu saldo. Si deseas transferirlos directamente a tu cuenta mediante tu tarjeta Visa Débito, simplemente sigue estos pasos:

- Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

- Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

- Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

Video destacado

HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en esta popular lotería peruana.

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