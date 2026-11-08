Resultados de La Tinka del domingo 8 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Los premios obtenidos en Te Apuesto, Deportes Virtuales, Casino y RaspaYá se acreditan de manera automática en tu saldo. Si deseas transferirlos directamente a tu cuenta mediante tu tarjeta Visa Débito, simplemente sigue estos pasos:

- Paso 1: Entra a “Cobrar mis premios” en “Mi cuenta”, desde el menú.

- Paso 2: Revisa tus premios y selecciona “Retirar y ver historial” ubicado a la derecha de “Acumulado de Premios”.

- Paso 3: Ahora activa tu cuenta. Recibirás un código al celular que registraste. Digítalo en la página y haz clic en el botón Activar. ¡Ya estás listo para empezar a jugar y ganar!