Condenan a 6 años de prisión a trabajador universitario que exigió S/200 a alumna por trámite gratuito en Tumbes Adalberto Zárate, técnico administrativo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes, también enfrentará cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y deberá pagar S/10.000 de reparación civil al centro universitario.

Trabajador fue condenado a prisión por exigir dinero a cambio de trámite gratuito Composición LR / Imagen creada con Inteligencia Artificial

El Poder Judicial condenó a seis años de prisión efectiva a Adalberto Zárate, técnico administrativo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Tumbes, por el delito de cohecho pasivo propio tras comprobarse que exigió una dádiva de S/200 a una alumna para agilizar un trámite que no tenía costo y formaba parte de sus funciones.

La Fiscalía logró acreditar su responsabilidad penal presentando las actas de impregnación de los billetes con reactivo fluorescente, cuyos rastros fueron detectados en sus manos y prendas de vestir; además de conversaciones de WhatsApp, registros académicos, el video de la intervención y una pericia acústica que permitió identificar su voz en las llamadas grabadas.

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¿Cómo se produjo el hecho delictivo?

Según la fiscal provincial Erika Solís Castro, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, en junio de 2022 el sentenciado solicitó S/200 a una alumna de Medicina Veterinaria y Zootecnia a cambio de emitir un informe favorable y reactivar su matrícula para el curso de prácticas preprofesional.

La investigación sostiene que el trabajador realizó este pedido, pese a que el procedimiento no tenía costo y formaba parte de sus funciones. Como parte de su accionar, proporcionó su número de cuenta mediante WhatsApp y luego acordó recibir el dinero en efectivo cerca de su vivienda, ubicada en el barrio de Buenos Aires, donde fue intervenido en flagrancia durante un operativo anticorrupción.

Condenado a prisión y al pago de reparación civil

Tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional lo condenó en primera instancia por el delito de cohecho pasivo propio y dispuso la ejecución provisional de la pena privativa de la libertad, cuyo vencimiento está previsto para febrero de 2032.

Además, impuso cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, 365 días-multa equivalentes a S/3117,10 y el pago de S/10.000 por concepto de reparación civil a favor de la Universidad Nacional de Tumbes.