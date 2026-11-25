Escolares de Lambayeque tendrán transporte del Ejército tras colapso de puente por crecida del río Zaña El Ejército del Perú facilitará un ómnibus para trasladar a los menores hacia sus centros educativos, mitigando los riesgos tras el incremento del caudal del río Zaña.

La emergencia por el colapso de un puente artesanal en La Otra Banda, Lambayeque, interrumpe el tránsito y obliga a planificar el transporte escolar para los estudiantes afectados.

La emergencia por el colapso de un puente artesanal en La Otra Banda, Lambayeque, interrumpe el tránsito y obliga a planificar el transporte escolar para los estudiantes afectados. Foto: composición LR

La interrupción del tránsito en el centro poblado La Otra Banda, en Lambayeque, obligó a las autoridades regionales a coordinar una alternativa para el traslado de los estudiantes. Tras el colapso de un puente artesanal por el aumento del caudal del río Zaña, el Ejército del Perú dispondrá de un ómnibus para facilitar el desplazamiento de los menores hacia sus centros educativos.

La emergencia se produjo el lunes 23 y dejó comprometida la conexión de esta localidad con otros sectores. Frente a las dificultades de movilidad, el Gobierno Regional de Lambayeque, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), articuló con la institución militar una medida destinada a mantener la asistencia escolar y reducir los riesgos para las familias.

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Colapso del puente en La Otra Banda: ¿qué daños dejó la crecida del río Zaña?

El incremento del caudal del río Zaña provocó el deterioro y posterior colapso de un puente artesanal de alcantarilla que servía como vía de paso para los habitantes de La Otra Banda. La pérdida de esta conexión afectó especialmente a quienes necesitan trasladarse diariamente, entre ellos los niños y adolescentes que acuden a clases.

La dimensión de la emergencia fue verificada durante una visita de representantes de las instituciones involucradas. La inspección estuvo a cargo de Cristina Huamanchumo Leyton, jefa del COER Lambayeque, y del general EP Alan Núñez Rivera, jefe de la Sétima Brigada de Infantería de Lambayeque.

Ambos recorrieron el sector afectado para examinar las condiciones de la infraestructura y evaluar las medidas de respuesta. La situación también puso en evidencia las dificultades que enfrentan las localidades rurales cuando las crecidas de los ríos afectan pasos provisionales y limitan la circulación de sus habitantes.

Transporte escolar en Lambayeque: así será el apoyo que brindará el Ejército del Perú

En lugar de esperar a que se restablezca el tránsito por el puente, las autoridades coordinaron una solución de transporte para los alumnos. El Ejército facilitará un ómnibus que permitirá movilizar a los escolares y evitar que la interrupción de la vía se convierta en un impedimento para continuar con sus estudios.

La medida busca atender una necesidad concreta de las familias de La Otra Banda: garantizar que los menores puedan llegar a sus instituciones educativas sin tener que exponerse a los peligros de intentar atravesar sectores afectados por el río. La continuidad de las actividades académicas y la protección de los estudiantes son los principales objetivos de esta intervención.

Mientras se implementa esta alternativa, el COER Lambayeque continuará con las coordinaciones y el seguimiento de la emergencia para proteger a la población. Asimismo, las instituciones involucradas evaluarán las acciones necesarias para recuperar la transitabilidad en la zona afectada.