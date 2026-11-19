Atribuyen falsamente a La República una encuesta que coloca a candidato de Somos Perú en primer lugar de intención de voto para gobernador regional de Lambayeque El medio no elabora encuestas de opinión pública . Así lo confirmó César Romero, director de contenidos Hard Media del Grupo La República.

LO FALSO:

La República ha difundido una encuesta que coloca a candidato de Somos Perú en primer lugar de intención de voto para gobernador regional de Lambayeque.

LO VERDADERO:

El estudio no cuenta con ficha técnica requerida por el JNE. Además, es atribuido a un medio que no realiza encuestas de opinión pública.

En las semanas previas a la Segunda Elección Regional, circuló en plataformas como Facebook e Instagram una supuesta encuesta de intención de voto para la elección del próximo gobernador de Lambayeque.

En esta se señalaba que Martín Perales, candidato de Somos Perú, ocupaba el primer lugar con 43,5%, seguido de Rolando Barboza, de Fuerza Popular, con 23,5%. Asimismo, indicaba que un 13% planeaba votar en blanco o nulo, mientras que un 20% no sabía por quién votar o no opinaba.

Encuesta atribuida a La República en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, el material presentaba elementos que ponían en duda su autenticidad.

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, no se incluía una ficha técnica que permitiera conocer las condiciones en las que se habría realizado el estudio. Esta es de carácter obligatorio según el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y debe incluir información como el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error, el financiamiento, entre otros.

Dichos datos, de acuerdo con el JNE, permiten conocer cómo se llevó a cabo la encuesta y bajo qué condiciones se obtuvieron los resultados.

Artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Por otro lado, se atribuyó la elaboración del material al diario La República. Sin embargo, según César Romero, director de contenidos Hard Media del Grupo La República, el medio no realiza ningún tipo de encuesta de opinión pública.

“Sí publicamos encuestas realizadas por empresas y/o instituciones especializadas que son de forma clara identificadas en las respectivas publicaciones. Atribuirnos una encuesta de opinión sobre las preferencias electorales en la región Lambayeque es un intento de sorprender a los electores con un contenido falso, que rechazamos y denunciamos públicamente”, añadió.

Un antecedente parecido en Lambayeque

Este no es el primer material de características similares que circula durante el actual proceso electoral. Semanas atrás, se difundió en redes sociales otra supuesta encuesta de intención de voto para el Gobierno Regional de Lambayeque, esta vez atribuida a Datum.

En aquella ocasión, Verificador de La República también desmintió el contenido, luego de que un representante de la encuestadora descartara su autenticidad y precisara que todos sus estudios se publican en su página web oficial, donde no figuraba el viral.

Encuesta similar desmentida previamente por Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

La publicación presentaba un diseño similar al del material analizado en esta nota e incluía a los mismos candidatos, aunque consignaba porcentajes diferentes.

Estudios falsos atribuidos a Datum y La República presentan similitudes. Fotos: Facebook | Composición: LR

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una encuesta de intención de voto para elegir al próximo gobernador de Lambayeque, supuestamente realizada por La República. Sin embargo, el material carece de ficha técnica requerida por el JNE y es atribuido a un medio que no realiza encuestas de opinión pública. Además, presenta similitudes con otra publicación que Verificador de La República desmintió previamente.