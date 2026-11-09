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Sociedad

Fiscalía investiga presunto feminicidio de joven de 20 años hallada sin vida en descampado de San Martín de Porres

Yestelin Torres Común, estudiante de Comunicación Audiovisual, fue hallada sin vida en San Martín de Porres. La joven fue víctima de un presunto feminicidio y su amigo es el principal sospechoso.

La joven, de 20 años, desapareció tras asistir a una fiesta en Los Olivos y fue encontrada con signos de violencia en un descampado
La joven, de 20 años, desapareció tras asistir a una fiesta en Los Olivos y fue encontrada con signos de violencia en un descampadoFoto: composición LR
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Yestelin Torres Común, una estudiante de Comunicación Audiovisual de 20 años, fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo 8 en un descampado ubicado en la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres. El principal sospechoso del feminicidio sería un conocido de la joven, identificado como Daniel Chahuayo Yauri, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según el relato de las amigas, la noche del crimen habían asistido a una fiesta en el parque de Los Suspiros, cerca de la avenida Cantacallo, en Los Olivos. Alrededor de las 4:00 a.m., el presunto agresor se habría ofrecido a llevar a la joven a su casa en su motocicleta.

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Amigas de Yestelin rastrearon su ubicación de WhatsApp y llegaron hasta el descampado

Una de las amigas de Yestelin advirtió que la ubicación en tiempo real que la joven había compartido por WhatsApp señalaba un punto alejado de su vivienda. Ante esta situación, se comunicaron con Daniel Chahuayo Yauri, quien les aseguró que ya la había dejado en su casa.

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Sin embargo, sus amigas desconfiaron de esa versión y decidieron salir a buscarla. La búsqueda terminó con el hallazgo del cuerpo de la joven estudiante, que presentaba notable signos de violencia.

Según el parte policial de los agentes de la Depincri de Los Olivos, el sospechoso habría sido encontrado cerca del cuerpo de la estudiante. Al advertir la presencia de las amigas de la víctima, se habría levantado rápidamente del lugar y dirigido hacia su motocicleta.

“Tratamos de reanimarla y luego yo me di cuenta que ya no (había más que hacer). Él se para y hace como si estuviera ido. De la nada se fue. Cuando lo vimos estaba sin la moto y nosotras pensamos que le robaron. Pensamos que tal vez le había hecho daño a los dos. Después apareció con la moto”, explicó una de las amistades de la alumna en una entrevista.

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Fiscalía abre investigación por presunta violación sexual y feminicidio

El Ministerio Público inició una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de violación sexual y feminicidio en agravio de Yestelin Torres Común. La Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los familiares de la víctima exigen justicia y piden que las diligencias continúen hasta esclarecer el crimen y establecer quiénes estuvieron involucrados.

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