Entre enero y noviembre de 2026 se han contabilizado 123 casos con características de feminicidio en el país y más de 42.400 denuncias de violencia física contra mujeres. En tanto, lideresas awajún y wampis denunciaron, en Lima, la impunidad y el incremento de la violencia sexual contra menores en Condorcanqui, reportando más de 300 nuevos casos contra menores indígenas solo en 2026.

En tanto, colectivos y organizaciones advirtieron sobre retrocesos en la prevención y protección frente a la anunciada reorganización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

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Todo ello en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre. El médico psiquiatra, Carlos Bromley, analizó para La República las causas e impacto de esta violencia en la salud mental de la mujer.

Es conocido —dice— que detrás de todo acto de violencia contra la mujer existe un factor estructural conocido como machismo, en el que el hombre se asume dueño de la mujer y pretende que esté sometida a su voluntad.

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Esta creencia, sostiene Bromley, se expresa a través de actos de poder, dominación, manipulación y exigencias de servicio para la realización de actividades domésticas, crianza de los hijos, trabajo, relaciones sociales e inclusive en el ámbito sexual.

Si bien la mujer está logrando insertarse cada vez más en el trabajo, aún se encuentra subvalorada con sueldos menores que los hombres por realizar las mismas tareas, con escaso acceso a puestos jerárquicos y menos oportunidades de ascenso, se ignoran sus aportes, se minimizan sus logros y sufre acoso sexual, manifiesta el especialista.

Para el destacado médico psiquiatra, la eliminación de la violencia contra la mujer no tiene éxito en nuestro país, porque, aunque nos hemos llenado de leyes, reglamentos, documentos normativos, instituciones y campañas para eliminarla o, por lo menos reducirla, no hemos siquiera rozado la solución a los problemas ideológicos, estructurales, sociales, culturales, económicos, etc. que la causan y sostienen.

De acuerdo con su análisis, en los hogares aún perdura el jefe de familia hombre que recibe los mejores tratos y recursos que existen (incluida la comida) y es quien decide lo que hay que hacer aun cuando esté errado. En las calles la mujer sigue siendo insultada y acosada sin que los operadores de justicia impongan la ley contra la violencia y castiguen al agresor. Y en el trabajo son los hombres quienes ejercen el poder de forma despectiva y abusiva contra las mujeres.

Las cifras oficiales de la violencia contra la mujer no cesan de subir a pesar de los subregistros. Es conocido que por lo menos la mitad de las mujeres en el país sufren de violencia directa y que tres cuartos de la población adulta presenta tolerancia hacia ella.

A todo esto, añade Bromley, se suma el hecho de que la violencia contra la mujer toma características digitales y se expande a través de las redes sociales con el ciberacoso, difusión de fotos o videos íntimos sin consentimiento o de imágenes sexuales falsas con el rostro de una mujer, suplantación de identidad para perjudicar el prestigio personal, control del celular, contraseñas, ubicación, contactos.

"Toca, entonces, realizar varias intervenciones centrales para conseguir reducir y eliminar la violencia contra la mujer: fortalecer la educación en igualdad de oportunidades, fomentar el respeto entre hombres y mujeres desde la infancia, denunciar la violencia y aplicar las leyes y sancionar oportuna y drásticamente a los agresores, fomentar la independencia económica de las mujeres y, garantizar un sistema de protección real y efectivo para las víctimas de violencia", subraya finalmente Carlos Bromley.

¡Y eso es responsabilidad de todos nosotros!!!