Feminicidios y tentativas llegarían a 200 casos este año: alerta por 35 denuncias de violencia diarias La organización alertó sobre la persistencia de la violencia de género y estimó que los feminicidios y tentativas podrían acercarse a 200 casos al cierre de 2026. También presentó guías para medios de comunicación.

Más del 80% de las víctimas de violencia en Perú en los últimos cinco años son mujeres, según CHS Alternativo. Se registran 35 denuncias diarias por violencia de género. | Difusión

Más del 80% de las víctimas de violencia en Perú en los últimos cinco años son mujeres, según CHS Alternativo. Se registran 35 denuncias diarias por violencia de género. | Difusión

Más del 80% de las víctimas de violencia registradas en el Perú durante los últimos cinco años son mujeres, según información presentada por la organización CHS Alternativo durante un encuentro dirigido a periodistas y comunicadores sobre violencia de género y explotación humana.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señaló que actualmente se registran en promedio 35 denuncias diarias por violencia y otras siete relacionadas con trata de personas. En el caso de la violencia, precisó que más del 80% de las víctimas son mujeres. “Tenemos un promedio de 35 denuncias diarias por violencia y siete de trata de personas. Entonces, de esas 35, más del 80% es violencia contra las mujeres”, señaló a RPP.

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El representante de la organización también se refirió a los feminicidios registrados durante este año. De acuerdo con las cifras oficiales citadas durante la reunión, ya se contabilizarían alrededor de 130 feminicidios, por lo que, al sumar las tentativas y considerando el comportamiento de los registros, la cifra podría acercarse a los 200 casos al finalizar 2026.

Valdés precisó que se trata de una proyección y no de una cifra cerrada para el año.

Violencia que aún es justificada

Durante el encuentro también se expusieron datos del portal estadístico del programa estatal Warmi Ñan, dedicado a la prevención de la violencia en el grupo familiar.

Según la información presentada, el 80,8% de los hombres y el 70,9% de las mujeres encuestadas justifican o toleran algún tipo de violencia. El dato evidencia la persistencia de patrones sociales que pueden contribuir a la normalización de conductas violentas dentro de las relaciones familiares y de pareja.

En ese contexto, CHS Alternativo destacó la importancia de que la cobertura periodística de estos casos no se limite al relato del hecho violento, sino que permita explicar sus causas y las condiciones que favorecen su persistencia.

MIMP entra en reorganización por 60 días

El Gobierno declaró en reorganización al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a sus programas nacionales mediante el Decreto Supremo 006-2026-MIMP. El proceso tendrá una duración de 60 días y contempla la evaluación de la gestión, estructura administrativa, presupuesto y recursos humanos del sector, actualmente a cargo de la ministra María Seminario.

La medida ha generado preocupación entre organizaciones feministas. Manuela Ramos advirtió que el proceso no debería convertirse en un mecanismo para debilitar la institucionalidad del MIMP ni reducir sus capacidades de atención y protección frente a la violencia. “Sin institucionalidad no hay protección y garantía de derechos”, señaló la organización, que pidió que la reorganización no afecte las capacidades del ministerio.

A esta alerta se sumó DEMUS, que cuestionó la reestructuración anunciada por el Ejecutivo. La organización señaló que, junto con el Decreto Supremo 018-2026-JUS, la medida forma parte de un proceso que, a su juicio, podría poner en riesgo los derechos de mujeres, niñas, personas de diversidades LGTBIQANB y pueblos indígenas. “Nos mantenemos alerta y organizadas”, expresó DEMUS en un pronunciamiento difundido el 18 de noviembre.

El proceso de reorganización se produce mientras persisten altos niveles de violencia contra las mujeres.

La movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer está convocada para este sábado 21 de noviembre en Lima, con participación de colectivos y organizaciones feministas que exigirán medidas frente a la violencia de género.