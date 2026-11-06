MIMP entregará Asistencia Económica por Orfandad a más 2200 niños y adolescentes

Los hijos e hijas de mujeres asesinadas por feminicidio continúan siendo registrados como víctimas colaterales o indirectas. Sin embargo, el impacto que atraviesan los convierte en víctimas directas de la violencia de género, con secuelas profundas que los acompañan a lo largo de toda la vida.

El médico psiquiatra Carlos Bromley considera que hablar de orfandad por feminicidio permite comprender una experiencia marcada por el trauma extremo, la ruptura abrupta del vínculo materno y, en muchos casos, la convivencia previa con la violencia.

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Este viernes, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Mara Seminario, anunció que, en estos meses de noviembre y diciembre, el sector incorporará a 2.231 niños, niñas y adolescentes, que perdieron a uno o ambos padres, al programa de Asistencia Económica por Orfandad, con una asignación de S/892.400.

Este apoyo -dice- contribuirá a cubrir sus necesidades de salud y educación y les permitirá continuar con sus proyectos de vida.

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A diferencia de otras pérdidas, estos niños y niñas no solo enfrentan la muerte violenta de su madre, sino que frecuentemente el feminicida es el padre o la pareja de la víctima. A la escena del crimen se suman procesos judiciales prolongados, cambios forzados de hogar, fragmentación de los vínculos afectivos y una respuesta estatal que suele llegar tarde.

Desde esta perspectiva, la violencia de género no impacta únicamente sobre la mujer asesinada, sino que debe ser reconocida también como una forma de maltrato infantil, con consecuencias severas en la salud mental, emocional y social de niñas, niños y adolescentes.

Las secuelas psicológicas que deja esta forma particular de violencia son: ansiedad crónica, depresión, sentimientos de culpa, dificultades vinculares, desarraigo y ruptura de los proyectos de vida, sostiene Bromley.

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La Asistencia Económica por Orfandad consiste en la entrega de S/400 cada dos meses por beneficiario. Su objetivo es contribuir a la continuidad educativa de esta población, así como reducir los riesgos de deserción escolar, exclusión social y abandono de sus proyectos de vida.

Actualmente, 103.757 niños y adolescentes reciben esta asistencia económica en 1.927 distritos del país, lo que refleja el alcance nacional de esta medida de protección social del MIMP.

Además de la entrega de la subvención, el MIMP brinda acompañamiento profesional para contribuir a que los niños y adolescentes en situación de orfandad ejerzan sus derechos fundamentales a la educación, la salud, la integridad física y psicológica, y a vivir en familia, entre otros.

Como parte de esta ampliación de cobertura, la ministra Mara Seminario entregó por primera vez la Asistencia Económica por Orfandad a 168 niños y adolescentes de la región La Libertad, por un monto total de S/68.200.

En esta región, 5.658 menores de edad son beneficiarios de esta asistencia económica, de los cuales 569 están próximos a cumplir los 18 años.