

Los llamados psicosociales, nombre tomado de las armas utilizadas por los servicios de inteligencia durante una guerra para confundir al enemigo, han sido largamente adoptados por la política. Se recurre a estas manipulaciones de la realidad como cortinas de humo para distraer la atención de la población acerca de sus problemas reales. Se atribuye al jerarca nazi Goebbels la paternidad de esta industria del engaño. Por lo general, su difusión por parte del Gobierno ocurre cuando hay situaciones graves que no logran controlar. Lo común es que esto suceda cuando, pasado el tiempo, el desgaste de un régimen se hace evidente.

Lo alarmante de la situación peruana es que esto suceda cuando el régimen fujimorista no tiene seis meses en el poder. Su clamorosa ineficacia para contener y combatir la violencia extorsiva los ha llevado a improvisar, mediante un nombre que parece serie de televisión de terror —RENOCTE—, una persecución de organizaciones terroristas extraídas del pasado, hoy inexistentes. De este modo hemos podido ver a un policía en el Cusco detener al hip-hopero Pedro Mo. Cuando el cantante y activista le pregunta al agente del orden de qué se le acusa, sus balbuceos son patéticos: de pertenecer a «Sende… ¡Túpac Amaru!».

Este es el segundo aspecto que merece ser destacado: lo chambón de la manipulación. Las cortinas de humo deben por lo menos contener humo, a fin de que, siquiera por un breve lapso de tiempo, distraigan la atención de una población aterrada por el nivel de violencia e impunidad de bandas criminales en las calles, en la Amazonía, en los ríos, etcétera. En todos esos lugares en los que el papa León XIV nombró sin ambages los males que aquejan a quienes sobreviven en zonas de extrema pobreza. Mientras se abandona a las niñas violadas por sus maestros en zonas como Condorcanqui, el Gobierno saca de la manga una carta cuya fecha de caducidad es inmediata. Sin dejar de mencionar el soberbio disparate de acusar a Saturnino Huillca de ser el fundador del MRTA. Ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer una rápida búsqueda por internet antes de lanzar un operativo que sume aún más en el ridículo al Estado peruano.

Dicen que Carlos Raffo ha regresado para asesorar a Keiko Fujimori. O Raffo ha perdido el toque o esto fue obra de alguien que se apresuró para exhibir una pésima copia de las artimañas montesinistas. Como fuere, el experimento murió al nacer. Lo único que habrán conseguido es dañar aún más el Estado de derecho y perjudicar la vida de unos cantantes y activistas de izquierda. Acaso esta última afiliación sea suficiente en la mentalidad obtusa de algunos en el poder para configurar un delito. Pésima señal y preocupante indicador de lo que puede venir más adelante, cuando las papas quemen más.

Lo evidente es la desesperación de diversos personajes por el desborde cada día más evidente de la situación en el país. Lo sucedido en Las Palmas, durante la misa del papa que de milagro no culminó en tragedia, es el verdadero rostro de quienes nos están gobernando (o deberían estarlo haciendo).

Parece que no han comprendido, si es que de armar psicosociales se trata, la lección cotidiana de las redes sociales en el mundo. Los algoritmos que procuran convertir en adictos a los consumidores de contenido, mediante la identificación selectiva de las preferencias individuales, están a la vista de todos. De hecho, es un reto no caer en esas trampas en X, por ejemplo, en las que a uno le colocan en bucle videos sobre tus deportes o situaciones favoritos, sometiéndote al dumb scrolling(mover el dedo como un hipnotizado para ver las imágenes que te suministra la aplicación), atacando tu capacidad de analizar, simbolizar, desarrollar tu pensamiento crítico. A todos nos consta la lucha por no dejarse someter por esos peligrosos bombardeos de imágenes que te dejan en estado estuporoso.

Al lado de esta experiencia de pérdida de capacidad de pensar, que todos hemos experimentado con mayor o menor frecuencia, las imágenes de las detenciones de Pedro Mo o Brenda Jah provienen de épocas pretéritas. Uno podría alegrarse de que se encuentren tan perdidos, pero no de que sean tan incapaces de enfrentar al verdadero crimen organizado. Pues este fracaso sume en el dolor y la desesperanza a un pueblo que, encima, aguarda con resignación la catástrofe del Niño.

No podemos desear que el Gobierno prepare psicosociales acordes con la época. De hecho, sería deseable que, en vez de distraer recursos en maniobras de distracción y falsedad, demuestren que son capaces de realizar aquello para lo que han sido elegidos. Algo que, por lo demás, la oposición tampoco parece haber entendido. En lugar de estar enfrascados en combates narcisistas por un protagonismo imaginario, deberían estar proponiendo alternativas viables a estas demostraciones de desorientación gubernamental.

Cuando hay tanto en juego, en un mundo de inmensa complejidad, estamos al garete y sin tripulación de reemplazo. De modo que los psicosociales de serie B (o zeta) no solo ponen de manifiesto la incompetencia olímpica de quienes ganaron la elección, sino también la de quienes la perdieron.

Es muy riesgoso que todos los grupos elegidos por el pueblo no logren asumir sus responsabilidades y ofrecer una visión y unas propuestas ante una situación que clama por liderazgos a la altura de los inmensos desafíos actuales. Por eso se siente lo que alguien en mi consultorio llamó la resaca papal. Es decir, la nostalgia por esas palabras certeras, veraces y sabias que tanta falta nos hacen.