Jeanette Alonzo: JEE de Lima Centro proclamará los resultados para la alcaldía de Lima este miércoles 25 de noviembre Ese mismo día, el Jurado Electoral Especial (JEE) proclamará a Jeanette Alonzo como la alcaldesa de Lima y a Rafael López Aliaga como primer regidor. Luego de ello, se otorgarán las credenciales correspondientes a las autoridades para el periodo 2027-2030.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro anunció que este miércoles 25 de noviembre proclamará los resultados de la elección de la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030. Ese mismo día, el ente electoral oficializará a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima y a Rafael López Aliaga como primer regidor del municipio.

Además, también juramentará el tercer regidor Jesús Gálvez, quien renunció a su militancia en Renovación Popular tras el pedido de López Aliaga. “No tenemos una comunicación a través del WhatsApp. No hemos podido conversar de manera directa, verbalmente (...) Me hace algunas aclaraciones en las cuales no pude presentar mis descargos, pero dentro de la comunicación me solicita que mejor dé un paso al costado y presente mi renuncia”, declaró en un medio local.

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De acuerdo con la resolución 0909-2026-JEE-LICN/JNE, la audiencia pública se realizará a las 10 a. m. en la sede del JEE en el distrito de Jesús María. Tras ello, se les otorgarán las credenciales a las autoridades electas para el próximo periodo municipal provincial.

La decisión del JEE fue respaldada por su presidenta Ysabel Garro y sus miembros Marcos Villalta, Vilma Escobar y Óscar Liendo.

Acta de convocatoria del JEE Lima Centro

Jeanette Alonzo asumirá la alcaldía de Lima

La segunda regidora de la lista de Renovación Popular ya adelantó que asumirá como burgomaestre si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le otorga las credenciales.

El pasado 16 de noviembre, Alonzo afirmó que se siente preparada para el puesto y que lo ejercerá con responsabilidad. “Me siento preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad”, dijo.

Sin embargo, el 22 de este mes, la electa alcaldesa criticó a las autoridades por su posición sobre la reelección encubierta de alcaldes. Asimismo, la próxima alcaldesa defendió la candidatura del líder de su partido, pese a que está prohibida por la Constitución Política.

"Han desconocido el JNE la votación popular en las urnas de más de 1 millón de hermanos nuestros. El JNE le permitió a López Aliaga postular como candidato a primer regidor, estar en el debate sin hacer observación. No estamos haciendo ninguna reelección encubierta, ni vulnerando el artículo 194 de la Constitución Política", dijo durante un mitin en Villa María del Triunfo.

¿Quién es Jeanette Alonzo, la próxima alcaldesa de Lima?

Jeanette Alonzo Contreras es contadora pública, egresada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en 2001 y el título profesional en 2002. Posteriormente, en 2024, cursó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

Según la hoja de vida que presentó ante el JEE Lima Centro, se desempeñó como contadora en la Promotora de Desarrollo en Educación y Cultura. Asimismo, fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el periodo 2023-2026.

En Renovación Popular, Alonzo ocupa el cargo de gerente central de Finanzas desde 2025. Además, su hoja de vida consigna que fue designada secretaria nacional de Economía de la agrupación política. No obstante, mediante un escrito presentado ante el JNE el 30 de mayo de 2026, solicitó rectificar un error material en la fecha de inicio de esta última función. Inicialmente, el documento consignaba el 16 de enero de 2025, pero la fecha fue corregida al 16 de enero de 2026.