Se advierte que con el Senado y Diputados el Congreso gastará más en planillas, viáticos, autos y licitaciones.

Se advierte que con el Senado y Diputados el Congreso gastará más en planillas, viáticos, autos y licitaciones. Congreso de la República del Perú

Los diputados del Partido del Buen Gobierno, con la iniciativa de Carmen Duarte, presentaron un proyecto de ley para que la Contraloría General de la República sea la que elija y saque al jefe de control interno del Congreso. Es decir, el auditor que revisa en qué se gasta la plata del Parlamento dejaría de depender de los congresistas.

Hoy no es así. Ya que la ley de la Contraloría deja al Congreso fuera de la regla que sí rige para ministerios, municipalidades y demás entidades del Estado, en los que la Contraloría pone a su propio auditor.

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En el Parlamento, en la práctica, lo designa la Mesa Directiva a partir de una terna que le alcanza la Contraloría, como ocurrió en 2023 con Fernando Rosales. Es decir, la Contraloría propone y el Congreso decide quién lo fiscaliza.

Según lo señalado en el proyecto de ley, eso no tiene sentido. Consideran una paradoja jurídica e institucional inaceptable que quien maneja fondos públicos pueda validar, vetar, otorgar el visto bueno a quien tiene que auditarlo.

Además, de acuerdo con el proyecto, el contralor dijo que el 15 de septiembre ante la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría que envió hasta cuatro oficios a distintas presidencias del Congreso para pedir que saquen al actual jefe de control, cuyo periodo ya venció, y que nombren a otro.

"(Las peticiones) han sido desatendidas de manera sistemática", se lee en el documento.

Proyecto de Ley Buen Gobierno.

Dos cámaras, más gasto

Asimismo, se advierte que con el Senado y Diputados el Congreso gastará más en planillas, viáticos, autos y licitaciones. Por lo que mantener a un auditor cercano a los parlamentarios coloca al erario, es decir, la plata del Estado, en una grave vulnerabilidad, sostienen.

Y recuerdan los escándalos que han golpeado al Parlamento, como el cobro de diezmos a trabajadores en los casos de legisladores mochasueldos, los empleados fantasmas y las licitaciones dirigidas.

Según el proyecto, en esa misma sesión de septiembre varios senadores pidieron que la Contraloría fiscalice al Congreso empezando por casa.

En el PL se adelantan a una justificación que los legisladores suelen usar, según el documento: que la Constitución le da autonomía al Congreso y, por eso, puede nombrar y sacar a quien quiera.

Sin embargo, señalan que una cosa es que el Parlamento maneje sus propios asuntos y otra, muy distinta, que quede libre del control de la Contraloría.

Además, sustentan, el cambio no le costaría un sol más al Estado y su beneficio sería "de incalculable magnitud". Junto a Duarte, lo firman, entre otros, el vocero de la bancada, Nery Fernández, Luis Quispe Candia y Romina Uribe.