¿Buscas trabajo en el Estado? Ministerio de Defensa ofrece empleos con sueldos de S/2.500 a S/8.000 Los postulantes deben enviar su documentación en un solo archivo PDF al correo designado y verificar que cumplen con los perfiles solicitados para cada puesto.

Las postulaciones deben enviarse en un solo archivo PDF al correo señalado en la convocatoria. Se requiere que los postulantes revisen las bases antes de aplicar. | Foto: Andina

Las postulaciones deben enviarse en un solo archivo PDF al correo señalado en la convocatoria. Se requiere que los postulantes revisen las bases antes de aplicar. | Foto: Andina

El Ministerio de Defensa (Mindef) abrió una convocatoria laboral para cubrir cuatro puestos bajo el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS). El proceso de selección, publicado el 22 de noviembre de 2026, está dirigido a egresados técnicos, egresados universitarios y profesionales titulados que cumplan con los perfiles solicitados.

Las oportunidades corresponden a las áreas de administración, contabilidad, economía, asistencia social, derecho e ingeniería. Todos los puestos tienen como sede de trabajo Lima y ofrecen remuneraciones mensuales que van desde S/2.500 hasta S/8.000. Los interesados podrán presentar sus documentos hasta el viernes 27 de noviembre.

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Ministerio de Defensa: conoce los puestos disponibles y sus requisitos

La convocatoria comprende tres procesos CAS, con cuatro plazas en total. Las condiciones de formación académica y experiencia varían según las funciones asignadas a cada cargo.

Especialista en Desarrollo y Programación de Sistemas

Convocatoria: CAS N.° 021.

CAS N.° 021. Vacantes: 1.

1. Sueldo: S/ 8.000.

S/ 8.000. Formación: título universitario en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o Ingeniería de Software.

título universitario en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o Ingeniería de Software. Experiencia: cinco años de experiencia general, tres años en actividades relacionadas con el desarrollo y programación de sistemas y un año en el sector público.

cinco años de experiencia general, tres años en actividades relacionadas con el desarrollo y programación de sistemas y un año en el sector público. Conocimientos adicionales: cursos o diplomados vinculados con bases de datos Oracle 11g, Transact-SQL Server y programación Visual Studio C#.

Asistentes administrativos

Convocatoria: CAS N.° 036.

CAS N.° 036. Vacantes: 2.

2. Sueldo: S/ 2.500.

S/ 2.500. Formación: egresados universitarios o técnicos de Administración, Contabilidad, Economía, Asistencia Social, Derecho o carreras afines.

egresados universitarios o técnicos de Administración, Contabilidad, Economía, Asistencia Social, Derecho o carreras afines. Experiencia: un año de experiencia general y un año en labores relacionadas con el puesto, además de experiencia específica en el sector público.

un año de experiencia general y un año en labores relacionadas con el puesto, además de experiencia específica en el sector público. Conocimientos adicionales: cursos de Gestión Pública, atención al público o materias relacionadas.

Analista de Tesorería

Convocatoria: CAS N.° 037.

CAS N.° 037. Vacantes: 1.

1. Sueldo: S/ 6.000.

S/ 6.000. Formación: título profesional en Administración, Contabilidad o Economía.

título profesional en Administración, Contabilidad o Economía. Experiencia: cinco años de experiencia general y trayectoria en procesos de pago de Tesorería y conciliaciones bancarias, así como experiencia en el sector público.

cinco años de experiencia general y trayectoria en procesos de pago de Tesorería y conciliaciones bancarias, así como experiencia en el sector público. Conocimientos adicionales: cursos de Tesorería y diplomados o especializaciones en Gestión Pública o Finanzas.

¿Cómo postular a los empleos del Ministerio de Defensa?

Los postulantes deberán revisar las bases de la convocatoria correspondiente para comprobar que cumplen con el perfil y reunir los documentos solicitados. La recepción de expedientes está prevista hasta el 27 de noviembre de 2026, de 8.30 a. m. a 4.30 p. m.

La documentación deberá enviarse en un solo archivo PDF al correo convocatoriascas@mindef.gob.pe, con los formatos requeridos y las firmas correspondientes. La dirección indicada para el proceso es la avenida La Peruanidad s/n, edificio Quiñones, en el distrito de Jesús María.