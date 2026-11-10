Corte de La Libertad obtiene premio "Buenas Prácticas 2026"

Con la política institucional “Carga Cero”, implementada por la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, la Corte Superior de Justicia de La Libertad fue declarada ganadora del premio “Buenas Prácticas 2026”, en la categoría “Servicios de Atención al Ciudadano”, del concurso nacional organizado por Ciudadanos al Día.

En la ceremonia de premiación realizada en el Gran Teatro Nacional de la ciudad de Lima, la titular de la Corte expresó su satisfacción por el reconocimiento nacional al esfuerzo y a la vocación de servicio de los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de este distrito judicial, quienes, desde la implementación de esta política, trabajaron incansablemente para alcanzar un avance del 99 % en la atención de los escritos y demandas pendientes durante el 2025.

“El logro alcanzado representa más que un premio: es el reflejo del esfuerzo constante de la Corte de La Libertad por mejorar y acercar los servicios de justicia a la población. Este reconocimiento demuestra que, pese a las limitaciones existentes, estamos enfocados en brindar una respuesta célere, eficiente, transparente y oportuna a los usuarios que exigen una atención prioritaria y adecuada que garantice el restablecimiento de sus derechos vulnerados”, remarcó la doctora Cecilia León.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, elogió el liderazgo de León. Foto: difusión.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien participó en la ceremonia junto a los jueces supremos Ramiro Bustamante Zegarra y Ulises Yaya Zumaeta, felicitó a la doctora León Velásquez por su liderazgo, compromiso institucional y destacada labor al frente de esta política, que contribuye a mejorar el servicio de justicia y acercarlo a la ciudadanía.

“Estoy orgullosa del trabajo de la Corte de La Libertad. Estas iniciativas favorecen a miles de ciudadanos y eliminan las barreras de acceso a la justicia, permitiendo que los usuarios confíen en nuestro sistema de justicia. Mi total respaldo a todas las políticas e iniciativas que se implementan para mejorar nuestro servicio”, manifestó la presidenta del Poder Judicial.

La política institucional “Carga Cero” que inició en el 2025, fue implementada en dos fases, ante la necesidad de reducir significativamente la carga procesal existente en los órganos jurisdiccionales de la región. La primera etapa consistió en la atención de los escritos, demandas y denuncias correspondientes a los años 2023 y 2024, mientras que en la segunda se abordó la congestión procesal generada en el 2025.

Este trabajo permitió una reducir considerable del número de escritos pendientes de proveer y las demandas por calificar, favoreciendo así una atención oportuna y una respuesta eficiente del sistema de justicia para los usuarios de la región.

Además, con el propósito de supervisar el cumplimiento de esta política a nivel de todo el distrito judicial, la Oficina de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Corte de La Libertad creó el aplicativo tipo ‘dashboard’, que permitió visualizar los indicadores de la carga procesal y el avance de los magistrados y servidores de cada órgano jurisdiccional en tiempo real.

Cabe indicar que, la Corte Superior de Justicia de La Libertad participó con las iniciativas “Implementación de la política institucional Carga Cero en la atención de escritos y calificación de demandas y denuncias para la reducción de la carga procesal y mejorar la celeridad”, y “Procesos de alimentos en primera instancia en vía proceso único en el 2º y 9º Juzgado de Paz Letrado de Familia”. Esta última también fue seleccionada como finalista en este importante certamen nacional.