Más de 400 puestos serán eliminados en EsSalud: Zulema Tomás confirma reducción de plazas antes de diciembre La presidenta ejecutiva, Zulema Tomás, detalló que se priorizará la inclusión de profesionales con experiencia en gestión sanitaria. La propuesta se revelará la próxima semana.

El rediseño, que busca priorizar la experiencia en gestión sanitaria, se presentará la próxima semana o antes de la primera semana de diciembre de 2026.

El rediseño, que busca priorizar la experiencia en gestión sanitaria, se presentará la próxima semana o antes de la primera semana de diciembre de 2026. Foto: Andina/Composición LR

EsSalud prepara una nueva estructura organizacional que contempla eliminar más de 400 puestos de los aproximadamente 800 cargos existentes en la presidencia de la institución. Así lo anunció su presidenta ejecutiva, Zulema Tomás, quien adelantó en Exitosa que la reorganización podría presentarse la próxima semana o, como máximo, durante la primera semana de diciembre de 2026.

La funcionaria explicó que el rediseño busca reducir los cargos que no resultan necesarios para el funcionamiento del Seguro Social y priorizar la incorporación de profesionales con experiencia en gestión sanitaria. El anuncio se realizó durante una entrevista con Exitosa, en medio de cuestionamientos sobre posibles interferencias políticas en las decisiones administrativas de la entidad.

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EsSalud reducirá más de la mitad de los 800 cargos que existen en su estructura organizacional

Tomás indicó que la institución cuenta actualmente con más de 800 cargos en su estructura de presidencia y que la nueva organización reducirá esa cantidad a menos de la mitad. La propuesta busca adecuar los puestos a las necesidades operativas de EsSalud y disminuir las posiciones que no sean indispensables para la gestión institucional.

La presidenta ejecutiva señaló que la presentación del nuevo esquema está prevista para la próxima semana. Sin embargo, precisó que, si no se concreta en ese periodo, la reorganización se dará a conocer durante la primera semana de diciembre. La reducción anunciada forma parte de los cambios administrativos que la entidad prevé implementar antes de finalizar el año.