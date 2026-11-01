Las ‘mulas’ que transportan mercurio son clave para la minería ilegal

Las mafias de minería ilegal se aprovechan de la vulnerabilidad más extrema de hombres y mujeres de la Amazonía. Son personas de bajos recursos, migrantes con solo estudios de primaria y con una inmensa necesidad económica. Por eso ponen en riesgo su libertad y sus vidas por unos cuantos soles. Son las 'mulas' o 'burriers' del mercurio: uno de los principales insumos de la cadena de producción clandestina de los explotadores ilegales de oro.

La nueva modalidad de tráfico está activa sobre todo en Madre de Dios, Ucayali y Loreto, según los estudiosos consultados por La República. La ruta parte desde Bolivia (el metal llega procedente de México) y cruza por caminos terrestres hacia Juliaca y Desagüadero.

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El elemento químico termina en los centros ilegales de extracción de oro, como La Pampa, Callería y Nanay, respectivamente. En estos lugares el mercurio es comercializado de manera clandestina como el insumo clave para la extracción aurífera.

Fuentes de la Dirección de Medio Ambiente sostienen que el mercurio se vende al menudeo en montos que van desde los S/150 por frascos pequeños de 50 gramos (unos US$40), hasta aproximadamente S/950 o S/1.000 soles por un kilogramo.

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Aunque el contrabando diario se hace en botellas pequeñas, las redes de tráfico también introducen cargamentos mayores camuflados entre otros productos.

Este flujo constante no solo alimenta la destrucción de la Amazonía por la minería aurífera ilegal. También eleva de manera alarmante los niveles de contaminación por metales pesados en las comunidades indígenas y en los ríos, superando con creces los límites indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El viernes 23 de octubre de este año, tres hombres fueron intervenidos por la Policía en Pucallpa (Ucayali), en un operativo contra el tráfico ilegal de mercurio destinado a la minería ilegal. Los intervenidos fueron identificados como Lizardo Satalaya Noriega (53), 'Burro'; Marvin Rengifo López (35), 'Matvi'; y Charly Linares Córdova (27), 'Cumpa'.

De acuerdo con el reporte policial, se incautaron 7 kilos de mercurio, S/5.290 en efectivo, tres celulares y un automóvil Toyota con placa VCE-297. La policía señala que el insumo fue trasladado desde Puerto Inca, la zona selvática de Huánuco, hacia Pucallpa.

En otro caso de este año, el 22 de mayo, Julio Gatica, detenido en los alrededores de Puerto Moronacocha, en Iquitos, admitió haber trasladado mercurio destinado a abastecer la minería ilegal en la cuenca del Alto Nanay. Llevaba los frascos repletos de mercurio camuflados en un botiquín.

El Poder Judicial le impuso a Julio Gatica cinco años de prisión, suspendida por tres años, además del pago de S/10.000 de reparación civil. Las pericias confirmaron que se trataba de mercurio metálico, una sustancia altamente tóxica utilizada en la extracción ilegal de oro, responsable de contaminar ríos, peces y ecosistemas de la Amazonía, poniendo en riesgo la salud de miles de personas.

Un negocio criminal

Pero la sorpresa mayor ocurrió en julio cuando la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) incautó 2,5 toneladas de mercurio líquido valorizado en más de US$4 millones. Estaba camuflado en 480 baterías para vehículos.

El cargamento provenía de un puerto de Centroamérica e ingresó al país oculto dentro de dos contenedores consignados a una empresa importadora registrada en el Perú. La Sunat activó un exhaustivo seguimiento de trazabilidad, lo que permitió detectar este caso, encendiendo las alertas sobre los contenedores sospechosos antes de su nacionalización.

Para producir una tonelada de oro ilegal se necesitan dos toneladas y media de mercurio. En 2025 se exportó desde Perú más de 104 toneladas de oro ilícito, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). ¿Cuánto de ese metal altamente tóxico que puede dañar gravemente la salud humana y el medio ambiente se utilizó?

“México es uno de los pocos lugares en el mundo que continúa produciendo mercurio. Desde las minas empezamos a seguir la cadena de suministro, el transporte, el tráfico de México a Bolivia, Colombia, y Perú, y el uso en estos países”, explicó a DW la directora en el Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), Julia Urrunaga.

Las mafias camuflan el mercurio para abastecer la minería ilegal que contamina ríos y enferma a miles de personas. ¿Cuántos cargamentos pasan desapercibidos?

Fuentes de la Policía Nacional del Perú admitieron a La República que la expansión de las estructuras delictivas que existen en La Pampa, en Nanay y en otras regiones de la Amazonía, ha sumado un nuevo frente transfronterizo. Informes de inteligencia reportan que emisarios de bandas criminales han incursionado en el tráfico de mercurio, abasteciendo zonas de minería irregular con el metal tóxico mediante cargamentos ocultos que cruzan los pasos terrestres.

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Para sortear las revisiones en carretera, el material es introducido por las 'mulas' en recipientes presentados como tanques de oxígeno de uso médico, extintores de fuego o baterías para vehículos. Sin embargo, muchos por intentar mejorar sus ingresos, se arriesgan a transportar 7, 10 o 15 frascos de mercurio en sus mochilas o maletas de viaje.

El impacto letal

La minería ilegal sigue expandiéndose en la Amazonía peruana y ahora amenaza zonas cercanas a Pucallpa. Un monitoreo satelital de la plataforma RAMI (Radar Mining Monitoring o Monitoreo de Minería Aurífera con Radar), detectó más de 11 hectáreas de bosque devastadas por actividades mineras ilegales en el distrito de Callería, Ucayali.

Las imágenes muestran que esta economía criminal ya no solo opera en lugares como Aguaytía, Abujao o Nueva Italia, sino también en territorios próximos a comunidades nativas y áreas sensibles de la región.

La coordinadora del Programa Mercurio, del Centro de Innovación Científica Amazónica CINCIA, Claudia Vega Ruiz, explicó que el uso del mercurio en la minería ilegal se manifiesta sobre la alimentación, la salud y la educación de las comunidades nativas de Madre de Dios.

“En la minería ilegal el mercurio se usa sin precaución y tiene una repercusión en la seguridad alimentaria. En el 2013 se vio que el 80% tenía niveles de mercurio arriba de lo recomendado. Las comunidades indígenas fueron las más afectadas”, subrayó Vega.