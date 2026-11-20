Rescatan a universitaria secuestrada por falsos colectiveros y abaten a uno de los implicados tras persecución en la Panamericana Sur Los delincuentes intentaron despojar a la joven de sus pertenencias bajo amenazas con un arma, pero la intervención policial resultó en un enfrentamiento, dejando un abatido y dos detenidos.

Durante la persecución, uno de los delincuentes fue abatido por la Policía Nacional del Perú

Durante la persecución, uno de los delincuentes fue abatido por la Policía Nacional del Perú

Una joven universitaria de 19 años fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional luego de ser secuestrada por tres presuntos integrantes de una banda criminal que operaba bajo la modalidad de falsos colectiveros. El operativo terminó con un delincuente abatido y otros dos detenidos, tras un enfrentamiento armado en la Panamericana Sur.

El secuestro ocurrió a la altura del puente Brisas de Villa, en Villa El Salvador, cuando la joven abordó un vehículo negro que aparentemente brindaba el servicio de colectivo. Sin embargo, durante el trayecto, el conductor desvió abruptamente su ruta y sus ocupantes comenzaron a quitarle sus pertenencias bajo amenazas con un arma de fuego.

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La situación alertó a los efectivos policiales que se encontraban en la zona, quienes iniciaron una persecución para intervenir el vehículo. El seguimiento se prolongó por la Panamericana Sur hasta el kilómetro 30, en Lurín, donde finalmente lograron interceptar a los sospechosos.

Policía abatió a uno de los falsos colectiveros durante persecución

El comandante Manuel Molina, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Chorrillos-Barranco, explicó que el objetivo inicial de los delincuentes habría sido despojar de sus pertenencias a la universitaria.

"La chica toma este falso taxi, y desvía su ruta y en ese desvío procede a quitarle sus pertenencias a su víctima amenazándola con arma de fuego", declaró el oficial.

Según la versión policial, durante la intervención uno de los ocupantes del vehículo intentó escapar y disparó contra los agentes, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los presuntos secuestradores fue abatido, mientras que los otros dos fueron detenidos.

El herido fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, pero llegó sin signos vitales. La joven de 19 años fue liberada y puesta a salvo.

Banda criminal tenía antecedentes y otras víctimas

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los tres intervenidos integrarían la banda criminal denominada 'Los Secos del Sur'. Entre ellos se encontraba una mujer que, según la Policía, se encargaba de generar confianza entre los pasajeros para facilitar los asaltos.

Asimismo, el conductor del falso colectivo, identificado con el alias Larry, registra antecedentes por secuestro, estafa y delitos contra el patrimonio, además de varias denuncias.

Tras conocerse la intervención, otras dos personas se comunicaron con la Policía para denunciar que también habrían sido víctimas de esta organización criminal.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.