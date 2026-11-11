León XIV llegará a Pucallpa 46 años después de una misa papal marcada por reclamos indígenas y problemas de combustible El pontífice se reunirá este domingo 15 de noviembre con representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en Ucayali, 46 años después de la última liturgia papal en la Amazonía. La ciudad también enfrenta problemas de abastecimiento de combustible tras un huaico que bloqueó la carretera Federico Basadre.

El pontífice celebrará la primera misa en la Amazonía desde 1980, resaltando la importancia de defender los derechos de los pueblos originarios y sus territorios. La reunión se enfoca en la marginación y discriminación que enfrentan.

El pontífice celebrará la primera misa en la Amazonía desde 1980, resaltando la importancia de defender los derechos de los pueblos originarios y sus territorios. La reunión se enfoca en la marginación y discriminación que enfrentan.

Pucallpa se prepara para recibir al papa León XIV en una visita que pondrá nuevamente a la Amazonía peruana en el centro de la agenda de la Iglesia católica. El próximo domingo 15 de noviembre, el pontífice se reunirá con representantes de los pueblos indígenas, quienes esperan que el encuentro permita visibilizar las amenazas que enfrentan sus comunidades por el avance de las economías ilegales, las invasiones territoriales y la falta de protección del Estado.

Cecilio Soria González, abogado y comunicador del pueblo Shipibo-Konibo que participará en la reunión, considera que la presencia del papa representa una oportunidad para exponer la marginación, la discriminación y el racismo que afectan a los pueblos originarios. También espera que León XIV escuche sus demandas sobre la defensa de sus territorios y la seguridad de sus comunidades.

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Pueblos indígenas esperan que el papa escuche sus denuncias

En Pucallpa y sus alrededores, Soria advierte que la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico avanzan sobre los territorios indígenas, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Brasil. El dirigente también denunció la presencia de grupos armados y la ausencia del Estado frente a estas amenazas.

La situación se agrava con las invasiones de tierras, incluso en comunidades que cuentan con títulos de propiedad, sin una respuesta efectiva de los gobiernos regionales ni del Gobierno nacional. Según cifras de AIDESEP citadas por Soria, más de 37 defensores ambientales fueron asesinados entre 2013 y 2025 por proteger los bosques amazónicos.

El representante shipibo-konibo también cuestionó la falta de una institución estatal dedicada exclusivamente a atender y proteger a los pueblos originarios. En el Perú existen más de 55 pueblos indígenas, 23 de ellos en Ucayali. Para Soria, el Ministerio de Cultura no atiende de manera suficiente sus principales demandas cuando concentra parte de su trabajo en mostrar expresiones culturales, como artesanías y textiles.

A estas preocupaciones se suman las denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas, cuya atención por parte de las fiscalías cuestionó el dirigente. También alertó sobre decisiones de funcionarios que, según señaló, podrían debilitar la educación intercultural bilingüe en comunidades amazónicas.

Una misa papal en la Amazonía después de 46 años

La visita de León XIV también tiene un significado histórico para la Iglesia católica. La misa que celebrará en Pucallpa será la primera oficiada por un pontífice en la Amazonía desde 1980, cuando Juan Pablo II realizó liturgias en Belém y Manaos, en Brasil.

Durante aquella visita, el papa polaco expresó su preocupación por los pueblos indígenas y defendió su derecho a permanecer en sus territorios sin amenazas de desalojo. En 1985, durante su paso por Iquitos, volvió a reunirse con representantes de comunidades originarias y abordó la protección de sus tierras, bosques y culturas.

Décadas después, en 2018, el papa Francisco visitó Puerto Maldonado y se reunió con aproximadamente 4.000 representantes indígenas. Su encuentro destacó el respeto, el diálogo intercultural y la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios. La visita impulsó el Sínodo Especial para la Amazonía de 2019 y, posteriormente, la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), en junio de 2020.

En ese contexto, el mensaje ambiental de León XIV cobra especial relevancia. Durante su reciente visita a Argentina, el pontífice afirmó que "no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas".

Pucallpa se prepara para recibir al pontífice en medio de problemas de abastecimiento

La ciudad también enfrenta dificultades por el desabastecimiento de combustibles que provocó el huaico del 1 de noviembre en el kilómetro 441 de la carretera Federico Basadre, a la altura del sector Santa Rosa, en la provincia de Padre Abad. El deslizamiento restringió el ingreso de camiones cisterna y afectó el suministro de gasolina y diésel a los grifos de Pucallpa.

La escasez generó colas de más de tres cuadras en las estaciones de servicio y abrió espacio a la reventa: algunos comerciantes ofrecían el galón hasta S/10 por encima de su precio habitual. La situación golpea especialmente al transporte urbano, que depende en gran medida de los mototaxis.

Ante esta contingencia, Petroperú informó el 10 de noviembre que trasladó combustibles por vía terrestre y fluvial hacia su Planta de Ventas Pucallpa. La empresa reportó 33 cisternas en la zona y otras 179 unidades en tránsito para recuperar progresivamente sus inventarios. Además, comercializa diésel 2 como alternativa al diésel B5, bajo disposiciones excepcionales del Ministerio de Energía y Minas.

Aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que restableció el tránsito en el tramo afectado de la carretera Federico Basadre de manera restringida y controlada, el abastecimiento todavía dependía de la llegada de las unidades que permanecían en ruta.

¿Cuál será la agenda del papa León XIV en Pucallpa?

El encuentro con representantes de los pueblos amazónicos se realizará el domingo 15 de noviembre en el Malecón Puerto Callao, ubicado en el bulevar de Yarinacocha. Para recibir al pontífice, los organizadores preparan una maloca, un estrado y una estatua en su honor.

La agenda oficial contempla tres actividades en Ucayali: