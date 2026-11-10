Recorrido del papa León XIV por Perú: qué regiones visitará, qué lugares recorrerá y cuál será su agenda oficial
El itinerario incluye un acto de despedida en la Base Aérea Las Palmas y ceremonias con comunidades locales, destacando su compromiso con los jóvenes y la reunión con obispos.
El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita que se extenderá hasta el lunes 16 y comprenderá actividades en Lima y Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali. Durante esos seis días, el pontífice participará en misas, encuentros con autoridades, reuniones con jóvenes y actividades religiosas junto a distintas comunidades.
El itinerario contempla recorridos en papamóvil, ceremonias y encuentros con fieles en espacios públicos e instituciones de cada región. La agenda comenzará en la capital, continuará por el norte y el sur del país y concluirá con una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.
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Papa León XIV en Lima y Callao: conoce los lugares que visitará el 11, 12 y 16 de noviembre
Miércoles 11 de noviembre: llegada y actividades en Lima
- Base Aérea del Callao: llegada del papa León XIV al Perú.
- Avenidas de Lima: recorrido en papamóvil.
- Palacio de Gobierno: bienvenida y reunión con la presidenta.
- Gran Teatro Nacional: encuentro con autoridades.
Jueves 12 de noviembre: encuentros religiosos y vigilia con jóvenes
- Palacio Arzobispal: reunión con obispos.
- Catedral de Lima: celebración de la Hora Media.
- Plaza de Armas: acto público y recorrido por el centro histórico, con paso por el Monasterio de Las Nazarenas.
- Estadio Nacional: vigilia con jóvenes.
- Nunciatura Apostólica: cena.
Lunes 16 de noviembre: despedida del Perú
- Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados: visita del pontífice.
- Base Aérea Las Palmas: misa de despedida.
- Callao: ceremonia final de partida rumbo a Roma.
Agenda del papa León XIV en provincias: actividades en Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali
Viernes 13 de noviembre: Lambayeque
- Pampas de Pimentel: celebración de una santa misa.
- Capilla San Óscar A. Romero: visita del papa.
- Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT): encuentro.
Sábado 14 de noviembre: Cajamarca
- Catedral de Santa María: coronación de la Virgen de la Inmaculada Concepción.
- Santa Cruz de Succhabamba: celebración de la Misa Regional.
- Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo: momento de oración.
Domingo 15 de noviembre: Cusco
- Llegada al aeropuerto y recorrido en papamóvil por la avenida El Sol.
- Encuentro en Saqsaywaman.
- Ángelus dominical en la Basílica Catedral del Cusco.
Domingo 15 de noviembre: Ucayali
- Encuentro con pueblos indígenas en el Malecón Puerto Callao.
- Recorrido en papamóvil.
- Santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.