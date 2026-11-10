Recorrido del papa León XIV por Perú: qué regiones visitará, qué lugares recorrerá y cuál será su agenda oficial El itinerario incluye un acto de despedida en la Base Aérea Las Palmas y ceremonias con comunidades locales, destacando su compromiso con los jóvenes y la reunión con obispos.

Durante su estancia, el pontífice participará en misas, encuentros con autoridades y actividades religiosas, incluyendo recorridos en papamóvil y eventos con jóvenes en distintos lugares.

Durante su estancia, el pontífice participará en misas, encuentros con autoridades y actividades religiosas, incluyendo recorridos en papamóvil y eventos con jóvenes en distintos lugares. Foto: Andina/Composición LR

El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita que se extenderá hasta el lunes 16 y comprenderá actividades en Lima y Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali. Durante esos seis días, el pontífice participará en misas, encuentros con autoridades, reuniones con jóvenes y actividades religiosas junto a distintas comunidades.

El itinerario contempla recorridos en papamóvil, ceremonias y encuentros con fieles en espacios públicos e instituciones de cada región. La agenda comenzará en la capital, continuará por el norte y el sur del país y concluirá con una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

Video destacado 🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

Papa León XIV en Lima y Callao: conoce los lugares que visitará el 11, 12 y 16 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre: llegada y actividades en Lima

Base Aérea del Callao: llegada del papa León XIV al Perú.

llegada del papa León XIV al Perú. Avenidas de Lima: recorrido en papamóvil.

recorrido en papamóvil. Palacio de Gobierno: bienvenida y reunión con la presidenta.

bienvenida y reunión con la presidenta. Gran Teatro Nacional: encuentro con autoridades.

Jueves 12 de noviembre: encuentros religiosos y vigilia con jóvenes

Palacio Arzobispal: reunión con obispos.

reunión con obispos. Catedral de Lima: celebración de la Hora Media.

celebración de la Hora Media. Plaza de Armas: acto público y recorrido por el centro histórico, con paso por el Monasterio de Las Nazarenas.

acto público y recorrido por el centro histórico, con paso por el Monasterio de Las Nazarenas. Estadio Nacional: vigilia con jóvenes.

vigilia con jóvenes. Nunciatura Apostólica: cena.

Lunes 16 de noviembre: despedida del Perú

Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados: visita del pontífice.

visita del pontífice. Base Aérea Las Palmas: misa de despedida.

misa de despedida. Callao: ceremonia final de partida rumbo a Roma.

Agenda del papa León XIV en provincias: actividades en Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali

Viernes 13 de noviembre: Lambayeque

Pampas de Pimentel: celebración de una santa misa.

celebración de una santa misa. Capilla San Óscar A. Romero: visita del papa.

visita del papa. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT): encuentro.

Sábado 14 de noviembre: Cajamarca

Catedral de Santa María: coronación de la Virgen de la Inmaculada Concepción.

coronación de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Santa Cruz de Succhabamba: celebración de la Misa Regional.

celebración de la Misa Regional. Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo: momento de oración.

Domingo 15 de noviembre: Cusco

Llegada al aeropuerto y recorrido en papamóvil por la avenida El Sol.

Encuentro en Saqsaywaman.

Ángelus dominical en la Basílica Catedral del Cusco.

Domingo 15 de noviembre: Ucayali