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EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Sociedad

Recorrido del papa León XIV por Perú: qué regiones visitará, qué lugares recorrerá y cuál será su agenda oficial

El itinerario incluye un acto de despedida en la Base Aérea Las Palmas y ceremonias con comunidades locales, destacando su compromiso con los jóvenes y la reunión con obispos.

Durante su estancia, el pontífice participará en misas, encuentros con autoridades y actividades religiosas, incluyendo recorridos en papamóvil y eventos con jóvenes en distintos lugares.
Durante su estancia, el pontífice participará en misas, encuentros con autoridades y actividades religiosas, incluyendo recorridos en papamóvil y eventos con jóvenes en distintos lugares.Foto: Andina/Composición LR
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El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita que se extenderá hasta el lunes 16 y comprenderá actividades en Lima y Callao, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali. Durante esos seis días, el pontífice participará en misas, encuentros con autoridades, reuniones con jóvenes y actividades religiosas junto a distintas comunidades.

El itinerario contempla recorridos en papamóvil, ceremonias y encuentros con fieles en espacios públicos e instituciones de cada región. La agenda comenzará en la capital, continuará por el norte y el sur del país y concluirá con una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

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Papa León XIV en Lima y Callao: conoce los lugares que visitará el 11, 12 y 16 de noviembre

Miércoles 11 de noviembre: llegada y actividades en Lima

  • Base Aérea del Callao: llegada del papa León XIV al Perú.
  • Avenidas de Lima: recorrido en papamóvil.
  • Palacio de Gobierno: bienvenida y reunión con la presidenta.
  • Gran Teatro Nacional: encuentro con autoridades.

Jueves 12 de noviembre: encuentros religiosos y vigilia con jóvenes

  • Palacio Arzobispal: reunión con obispos.
  • Catedral de Lima: celebración de la Hora Media.
  • Plaza de Armas: acto público y recorrido por el centro histórico, con paso por el Monasterio de Las Nazarenas.
  • Estadio Nacional: vigilia con jóvenes.
  • Nunciatura Apostólica: cena.

Lunes 16 de noviembre: despedida del Perú

  • Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados: visita del pontífice.
  • Base Aérea Las Palmas: misa de despedida.
  • Callao: ceremonia final de partida rumbo a Roma.
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Agenda del papa León XIV en provincias: actividades en Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Ucayali

Viernes 13 de noviembre: Lambayeque

  • Pampas de Pimentel: celebración de una santa misa.
  • Capilla San Óscar A. Romero: visita del papa.
  • Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT): encuentro.

Sábado 14 de noviembre: Cajamarca

  • Catedral de Santa María: coronación de la Virgen de la Inmaculada Concepción.
  • Santa Cruz de Succhabamba: celebración de la Misa Regional.
  • Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo: momento de oración.

Domingo 15 de noviembre: Cusco

  • Llegada al aeropuerto y recorrido en papamóvil por la avenida El Sol.
  • Encuentro en Saqsaywaman.
  • Ángelus dominical en la Basílica Catedral del Cusco.

Domingo 15 de noviembre: Ucayali

  • Encuentro con pueblos indígenas en el Malecón Puerto Callao.
  • Recorrido en papamóvil.
  • Santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

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