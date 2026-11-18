Papa León XIV agradece al pueblo peruano tras su visita: “En Chiclayo me sentí como en casa” Tras volver a Roma, el papa destacó la fe de los peruanos y agradeció la acogida durante su gira. “Redescubrí la fe sencilla y genuina inspirada por la piedad popular”, afirmó ante los fieles.

El papa León XIV realizó una reflexión en su audiencia general tras su visita a Uruguay, Argentina y Perú, destacando su estrecho vínculo con el Perú durante su vida como misionero y obispo. | AFP

El papa León XIV realizó una reflexión en su audiencia general tras su visita a Uruguay, Argentina y Perú, destacando su estrecho vínculo con el Perú durante su vida como misionero y obispo. | AFP

Un día después de regresar a Roma, el papa León XIV dedicó parte de su audiencia general a recordar su reciente visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, y destacó de manera especial el vínculo que mantiene con nuestro país, donde vivió durante varios años como misionero y obispo.

“Regresé a Roma ayer por la mañana de este largo y hermoso viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú”, señaló el pontífice al iniciar su reflexión ante los fieles reunidos en el Vaticano.

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León XIV recordó que el Perú fue el país donde pasó una parte importante de su vida religiosa. “Como saben, es el país donde viví durante muchos años, primero como misionero y luego como obispo”, manifestó.

“En Chiclayo me sentí como en casa”

Al referirse a la última etapa de su recorrido, el papa destacó especialmente su paso por Chiclayo, ciudad de la que fue obispo entre 2015 y 2023 y donde volvió a encontrarse con miles de personas durante su visita. “En Chiclayo, en particular, me sentí como en casa”, afirmó León XIV durante la audiencia general.

El pontífice aseguró que su regreso a esta región le permitió reencontrarse con una expresión de fe que, según destacó, permanece profundamente arraigada en la población. “Redescubrí la fe sencilla y genuina inspirada por la piedad popular”, señaló.

León XIV también explicó que su estadía en el Perú fue más extensa que la de los otros países incluidos en su viaje debido al vínculo particular que mantiene con la población peruana. “Debo una especial deuda de gratitud al pueblo de Dios que vive en ese país”, sostuvo.

Durante su intervención, el papa recordó que las visitas apostólicas le permiten conocer de cerca a las Iglesias locales y observar la manera en que los creyentes mantienen su fe pese a las dificultades de cada contexto.

Un mensaje de unidad

León XIV también resaltó el papel de la Iglesia como espacio de encuentro. Según explicó, el Espíritu Santo ayuda a que la Iglesia sea “signo e instrumento de unidad” a través de la escucha de la Palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio a los demás.

En esa línea, invitó a los fieles a abrir sus corazones al amor de Cristo y a trabajar por la construcción de una sociedad “más justa y fraterna”.

El papa también recordó sus experiencias en Uruguay y Argentina. Sobre este último país, tierra natal de su antecesor Francisco, destacó la multitudinaria acogida que recibió y el entusiasmo de los fieles durante las celebraciones.

Su recorrido por los tres países se desarrolló entre el 6 y el 17 de noviembre. En el Perú, León XIV visitó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de participar en diversas celebraciones religiosas y encuentros con autoridades, religiosos, jóvenes y comunidades.

La Virgen María, presente durante todo el viaje

Al cerrar su reflexión, León XIV agradeció a quienes rezaron por el éxito de su viaje y destacó una figura que, según dijo, estuvo presente durante todo el recorrido: la Virgen María. “Una presencia constante que me acompañó en cada etapa de este viaje fue la de la Virgen María”, afirmó.

El pontífice explicó que esta devoción está profundamente vinculada con la historia de los pueblos que visitó. “Ella camina con ellos, los guía y los consuela”, expresó.

Finalmente, León XIV encomendó a la Virgen a las personas que participaron en la organización y acogida de su visita y pidió que Dios bendiga a los pueblos de Uruguay, Argentina y Perú. “Que el Señor, que me ha concedido esta gran gracia, bendiga siempre a estos pueblos y los guíe por el camino de la paz, en la justicia y en la fraternidad”, concluyó.