Alias 'Jolín' llegó al Perú desde Ecuador: cabecilla de 'La Nueva Jauría' fue entregado en Tumbes y será trasladado a Lima El investigado fue recibido en Tumbes mediante un operativo coordinado entre las autoridades peruanas y ecuatorianas, con apoyo de inteligencia estadounidense.

Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias “Jolín” y señalado como presunto líder de la organización criminal transnacional “La Nueva Jauría”, regresó al Perú este viernes 20 de noviembre tras permanecer en Ecuador. El investigado tiene una condena de cadena perpetua por secuestro y asesinato, por lo que será trasladado a Lima bajo estrictas medidas de seguridad y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Su entrega se concretó en la frontera de Tumbes, como resultado de las coordinaciones entre las fuerzas policiales de Perú y Ecuador, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. El procedimiento contó con la supervisión del ministro del Interior, César Astudillo, y del comandante general de la Policía Nacional, Fredy López, quienes participaron en la recepción del investigado antes de su traslado a la capital.

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Alias “Jolín” fue recibido en Tumbes tras coordinación policial entre Perú y Ecuador

El retorno de Bazán Valderrama se realizó mediante un operativo de cooperación internacional que permitió su entrega a las autoridades peruanas en territorio fronterizo. Según informó el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, la intervención contó con el intercambio de información y el respaldo de los organismos policiales de ambos países, además del apoyo de inteligencia estadounidense.

Galarreta también destacó que, durante los últimos tres meses, se concretó la captura de cabecillas de organizaciones criminales que representaban una amenaza para la población de La Libertad. Bazán Valderrama es originario de esta región y es señalado por las autoridades como uno de los principales integrantes de la estructura delictiva conocida como “La Nueva Jauría” o “La Jauría”.

Jolín Bazán Valderrama será trasladado a Lima para responder ante la justicia

La situación judicial del investigado incluye una condena de cadena perpetua por los delitos de secuestro y asesinato. Además, las autoridades lo identifican como presunto cabecilla de una organización criminal transnacional. Su llegada al país permitirá que sea puesto a disposición de las instancias correspondientes para los procedimientos relacionados con su situación legal.

El Ministerio del Interior informó que el traslado desde Tumbes hacia Lima se realizará con estrictas medidas de seguridad. En el operativo de recepción participaron el titular del sector y el máximo representante de la PNP, quienes supervisaron las acciones adoptadas tras la entrega del investigado en la frontera peruano-ecuatoriana.