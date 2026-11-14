Papa León XIV: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo en su visita a Cusco y Pucallpa el domingo 15 de noviembre? Conoce los avisos meteorológicos del Senamhi para la jornada del 15 de noviembre en Cusco y Pucallpa, las dos últimas regiones que el sumo pontífice visitará.

La visita del papa León XIV al Perú va llegando a su etapa final. Como parte de sus actividades, el domingo 15 de noviembre el sumo pontífice tiene programado visitar las regiones de Cusco y Pucallpa.

En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció los pronósticos que se esperan para ese día en la Ciudad Imperial y en la región Ucayali.

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¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Cusco el domingo 15 de noviembre?

El Santo Padre llegará al Cusco a las 10.00 a. m. y permanecerá hasta la 1.00 p. m. En ese periodo, según el Senamhi, se espera cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a lluvia de ligera a moderada intensidad por la tarde.

Ante ello, el organismo recomienda portar ponchos y otras indumentarias impermeables para evitar mojarse a los asistentes al encuentro en la explanada en el Parque Arqueológico Sacsayhuamán a las 10.30 a. m. y luego en la Basílica Catedral de Cusco, a las 11.45 a. m.

¿Qué condiciones de temperatura tendrá Pucallpa el 15 de noviembre?

En el caso de la capital de Ucayali, el Senamhi prevé que predominen las altas temperaturas, bordeando los 32 grados Celsius entre el mediodía y las 4.00 p. m., mientras que la radiación ultravioleta alcanzará un índice de 9, considerado muy alto.

Frente a ello, la entidad recomienda a los fieles que asistirán al encuentro en el Malecón Puerto Callao y en la Villa Deportiva Regional de Ucayali , aplicarse protector solar cada dos horas y utilizar sombreros de ala ancha y gorros para proteger la cabeza y el rostro.