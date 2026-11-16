Estudiar en una universidad privada es una inversión que puede prolongarse cinco años o más, pero el costo que una familia proyecta al inicio de la carrera rara vez coincide con lo que termina pagando. Los reajustes en las pensiones y en los trámites administrativos pueden elevar el monto ciclo tras ciclo.

Frente a este escenario, el congresista Juan Amílcar Villanueva (Juntos por el Perú) presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley Universitaria para que los estudiantes puedan contratar una pensión de enseñanza y tasas administrativas sin variaciones durante el tiempo previsto para completar su carrera.

Video destacado PAPA LEÓN LE DA SU CHIQUITA A DINA, ESPÁ LE ROBA CÁMARA A KEIKO Y TUESTA CRITICA JNE | ARDE TROYA

Universidades privadas deberán ofrecer pensiones fijas durante la carrera

De aprobarse el proyecto, cada universidad tendría que informar al ingresante, antes de su primera matrícula, el monto de la pensión fija, los conceptos que incluye y aquellos que quedan fuera de esa modalidad. También deberá explicar las diferencias frente a sus otras formas de pago y las condiciones para conservar el beneficio.

El periodo de vigencia se calcularía según el número de semestres académicos establecido en el plan de estudios vigente al momento de la primera matrícula.

El derecho podría suspenderse temporalmente por situaciones justificadas. El proyecto contempla hasta dos semestres académicos para casos de embarazo, incapacidad temporal o cuidado de hijos menores de edad, mientras que para estudiantes con discapacidad física, intelectual o psicosocial debidamente acreditada el plazo podría llegar a cuatro semestres acumulables.

La propuesta también establece cuándo se perdería el beneficio. Esto ocurriría si el alumno supera el número de ciclos previstos, cambia voluntariamente de carrera o abandona sus estudios sin una reserva de matrícula justificada. En esos casos, tendría que suscribir un nuevo contrato bajo las condiciones económicas vigentes de la universidad.

Proyecto busca evitar aumentos en trámites y tasas administrativas

El alcance de la iniciativa no se limita a las pensiones, ya que también plantea mantener fijos durante la carrera los cobros por solicitudes, exámenes de aplazados, cursos dirigidos, carpetas de bachiller y titulación, constancias de egresados y certificados de estudios.

Para ello, las universidades tendrían que entregar al estudiante, en formato físico o digital y antes de firmar el contrato educativo, la relación de tasas administrativas aplicables durante el periodo regular de estudios. Una vez vencido ese plazo, el alumno pasaría a sujetarse a las nuevas tarifas establecidas por la institución.

Indecopi fiscalizaría los cobros de las universidades privadas

La iniciativa encarga al Indecopi la supervisión, fiscalización y sanción de los incumplimientos, para lo cual propone modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría 90 días calendario para emitir el reglamento, con opinión de la Sunedu y del Indecopi, y las universidades dispondrían de otros 180 días para adecuarse.

La medida no se aplicaría de inmediato, pues alcanzaría solo a quienes se matriculen por primera vez desde el semestre posterior al vencimiento de ese plazo. Los contratos vigentes conservarían sus condiciones, aunque las universidades podrían extender el beneficio a sus estudiantes actuales de manera voluntaria.