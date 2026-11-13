Estudiantes de 18 universidades reciben con bailes, cantos y testimonios de fe a León XIV: ''Te queremos, papa'' Los jóvenes ofrecieron una cálida bienvenida al pontífice con danzas, mientras un cordón humano esperaba su llegada en el campus universitario. El obispo Edison Farfán agradeció al papa por regresar a la región que lo vio ejercer como obispo.

El papa León XIV llegó este viernes a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, donde se llevó a cabo un emotivo encuentro con estudiantes de 18 universidades.

El papa León XIV llegó este viernes a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, donde se llevó a cabo un emotivo encuentro con estudiantes de 18 universidades. Difusión

Entre aplausos, bailes, testimonios de fe y gritos de emoción, el papa León XIV llegó este viernes 13 de noviembre a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo. El pontífice ingresó a la explanada a bordo de un minipapamóvil, mientras los universitarios le expresaban su cariño y recordaban el vínculo que mantiene con la ciudad. “¡León, hermano, tú eres chiclayano!”, corearon los asistentes cuando el santo padre hizo su ingreso a la casa de estudios.

La bienvenida estuvo marcada por la participación de los jóvenes. Los universitarios prepararon un número de baile para recibir al pontífice y, durante el encuentro, varios estudiantes también comparten sus testimonios de fe ante León XIV. “¡León, amigo, Chiclayo está contigo!”, “¡Eres la esperanza, León!” y “¡Esta es la juventud del papa!” son algunas de las frases que se escuchan entre los estudiantes durante la actividad.

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El ambiente en la universidad refleja la expectativa que generó el retorno del pontífice a Chiclayo, ciudad donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido como cabeza de la Iglesia católica.

León XIV llega en minipapamóvil a la USAT

El papa ingresó a la explanada universitaria a bordo del denominado minipapamóvil, un vehículo eléctrico adaptado a partir de un carrito de golf que le permite desplazarse por las instalaciones de la universidad.

Su llegada fue recibida con aplausos y muestras de entusiasmo por los asistentes, quienes aguardaron su paso para saludarlo y expresarle su afecto.

El encuentro reúne a representantes de 18 universidades y tiene como protagonistas a estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, quienes participan en las diferentes intervenciones preparadas para la visita del pontífice.

Antes de la llegada de León XIV, los universitarios ya se encontraban reunidos en el campus para participar de la actividad. La jornada incluye momentos de reflexión, testimonios y expresiones artísticas preparadas especialmente para el encuentro.

El vínculo de León XIV con Chiclayo

La visita a la USAT tiene un significado particular para León XIV debido a su relación con Chiclayo. El actual pontífice fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de asumir otras responsabilidades en la Iglesia y posteriormente ser elegido papa.

Durante su retorno a la ciudad, León XIV ya protagonizó varios momentos de especial significado. Este viernes presidió una multitudinaria celebración eucarística en las Pampas de Pimentel, donde se congregaron cientos de miles de fieles.

Posteriormente, entregó la Rosa de Oro a la imagen de Nuestra Señora de la Paz, durante su encuentro con representantes de la Iglesia católica en el santuario dedicado a esta advocación mariana.

Antes de llegar a la universidad, además, realizó una visita privada a la capilla San Óscar Arnulfo Romero, perteneciente a la parroquia San José Obrero, en el distrito de La Victoria.

La llegada a la USAT representa así otro de los momentos de su reencuentro con Chiclayo, esta vez junto a una comunidad universitaria que lo recibió con música, baile y mensajes de fe.

La jornada continúa con la participación de los jóvenes, quienes tienen la oportunidad de compartir directamente con León XIV sus experiencias y testimonios, en una actividad que ha convertido al campus universitario en uno de los principales puntos de encuentro del pontífice con la población chiclayana.