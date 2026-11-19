Pedro Castillo. Es el fantasma pediche de la oposición radical. JPP lo quiere ver exculpado, libre, en la presidencia y dedicado a sus antiguas tropelías. Hay castillistas circulando por todas partes, aferrados al estrecho margen de victoria de Fujimori, y al vuelo de un sombrero que el reo ya no usa. ¿Cómo van los asuntos legales de Roberto Sánchez?

Elmer Cuba. No es su obra, pero la inflación alimentaria que avanza cae dentro de su casilla ministerial, y algo tiene que hacer. Lo mismo sucede con la subida del dólar, quizás menos manejable. El resto del Ejecutivo parece poco preocupado por la economía, como que hoy los paros son contra los criminales y no contra el alza de precios. ¿Veremos un enfriamiento de la economía en una política de austeridad?

Carlos Espá. Que recordemos, no salió a defender el viaje de Fujimori a China y su reunión con Xi Jinping, en lo que pareció un extraño silencio, en vista de su clara opción pro-Washington. Ahora que Donald Trump y Marco Rubio están de bajada, hay una oportunidad de acomodarse, por lo menos en algún tipo de refugio demócrata.

Keiko Fujimori. Aprobación en baja, pero presencia política fuerte. Hasta aquí tiene la suerte de una oposición dividida, indecisa, sin líderes reales. Pero los votos políticamente asesinos están allí, esperando su momento. Le es crucial poder mostrar resultados de su viaje a China, entre otras cosas para cancelar lo que muchos ven como una deuda con el papa.

León XIV. Hace largos decenios que una figura no congregaba a tantos peruanos en las plazas. Quizás hay que remontarse a las manifestaciones de algunos grandes carismáticos antes de la TV, como Haya de la Torre. Aunque la idea papal de reconciliación fue interpretada como que cada uno puede decir lo que quiera sobre cualquier cosa, sobre todo si lo hace con suficiente énfasis.

Rafael López Aliaga. No llegará a alcalde de Lima en esta ronda, pero será un tábano del sistema electoral por largo tiempo. Ha demostrado ser un político que viene con sus propios anticuerpos. La gente en los distritos ha preferido votar por RN, antes que por RLA. Ya lo volveremos a ver como candidato presidencial, amenazando al mundo entero.