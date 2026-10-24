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Sociedad

Más de 100 vecinos de Comas y Puente Piedra levantan puente artesanal ante El Niño, denuncian abandono de autoridades: "No se hacen presente"

Los residentes financiaron materiales y trabajaron en la reconstrucción del puente esencial para el tránsito hacia escuelas y el transporte público en la Panamericana Norte.

Los pobladores piden atención de las autoridades ante el riesgo inminente asociado al fenómeno El Niño.
Los pobladores piden atención de las autoridades ante el riesgo inminente asociado al fenómeno El Niño.Foto: Latina Noticias/Composición LR
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Más de 100 vecinos de tres asentamientos ubicados entre Comas y Puente Piedra se organizaron para reparar un puente artesanal sobre el río Chillón, ante la necesidad de contar con una vía de acceso entre ambos distritos. Los residentes, según el informe de Latina Noticias, financiaron los materiales y participaron en los trabajos de reconstrucción, luego de advertir el deterioro de la estructura que utilizan diariamente para trasladarse hacia centros educativos y llegar a la Panamericana Norte.

La iniciativa se realizó ante la preocupación por una posible crecida del río durante la temporada de lluvias asociada al fenómeno El Niño. Los residentes también cuestionaron la falta de trabajos de limpieza del cauce y señalaron que no cuentan con una obra definitiva. Según uno de sus representantes, el puente fue reparado sin la asesoría técnica de un ingeniero que certifique su resistencia, pese a que la estructura debe soportar eventuales aumentos del caudal.

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Comas y Puente Piedra: más de 100 vecinos repararon un puente artesanal ante la falta de una obra definitiva

Richard Caldas, uno de los residentes que participó en la iniciativa, explicó a Latina Noticias que la reparación surgió por la necesidad de mantener el tránsito cotidiano entre ambos distritos. Los habitantes de tres asentamientos se organizaron para reunir dinero, adquirir herramientas y aportar su trabajo durante una jornada comunitaria en la que participaron más de 100 personas.

El puente permite cruzar el río sin tener que recorrer una distancia considerable para llegar al otro extremo. Según Caldas, utilizar una ruta alternativa implica desplazarse cerca de cuatro kilómetros adicionales y caminar durante más de media hora. La conexión es importante para quienes estudian en instituciones educativas de Puente Piedra y para los vecinos que necesitan acceder al transporte público en la Panamericana Norte.

La estructura ya había resultado afectada por las crecidas del Chillón registradas en 2017 y 2023. Durante esos episodios, el desborde alcanzó viviendas y arrasó con 30 casas del sector La Esperanza, de acuerdo con los testimonios recogidos en la zona. Los residentes sostienen que, pese a las promesas de construir un puente más resistente, el proyecto anunciado anteriormente no llegó a concretarse.

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Además de la situación del puente, los habitantes expresaron preocupación por la vegetación que ha crecido en diferentes sectores del cauce del río Chillón. Durante el recorrido periodístico se observó la presencia de maleza y arbustos, mientras los residentes señalaron que no identifican trabajos recientes de descolmatación en el tramo cercano a sus viviendas.

Ana, otra vecina entrevistada, pidió que se realicen labores de limpieza y se atiendan las necesidades de los asentamientos ubicados en la zona. Su principal temor es que una nueva crecida afecte nuevamente a las familias, en especial a quienes viven cerca de los sectores golpeados por el desborde de años anteriores.

La reparación comunitaria tampoco cuenta con una evaluación técnica profesional, según reconoció Caldas durante la entrevista. El vecino indicó que algunos residentes tienen conocimientos de construcción, pero admitió que no se trata de una obra certificada por especialistas. Aunque aseguró que los pilares colocados por la comunidad resistieron crecidas anteriores, la estructura necesita una revisión especializada para determinar sus condiciones de seguridad. Los residentes esperan que las autoridades correspondientes intervengan tanto en el puente como en la limpieza del cauce antes de que aumenten las precipitaciones.

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