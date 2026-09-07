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Fuerte incendio en Lince: emergencia moviliza a más de 15 unidades de bomberos en la avenida Canevaro

El fuego se habría extendido por todo un almacén ubicado en la cuadra 6 de la avenida Canevaro. Más de una decena de unidades ya trabajan para controlar la emergencia.

Incendio en Lince
Incendio en Lince | Composición LR / difusión
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Un incendio de grandes proporciones se registra esta noche en Lince. El fuego se habría extendido por todo un almacén ubicado en la cuadra 6 de la avenida Canevaro. La emergencia ha movilizado a más de 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Hasta el momento se desconocen las causas que habrían originado el siniestro, cuya humareda puede verse varias cuadras a la redonda. La emergencia está siendo atendida por seis motobombas, dos camiones cisternas, dos ambulancias, dos camiones de rescate, entre otras unidades de socorro.

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Minsa desplaza unidades de emergencia a la zona

Ante el reporte del incendio en la avenida Canevaro, el Minsa, a través del SAMU, desplazó dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria a las personas que pudieran resultar afectadas.

Además, alertó a los hospitales Santa Rosa y Casimiro Ulloa en caso se requiera atención médica especializada. La emergencia es monitoreada permanentemente por la central 106 del SAMU.

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