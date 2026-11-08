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Monique Pardo vive momentos de terror: techo de su casa se desploma mientras ella dormía y termina de emergencia en hospital

"Han caído dos maderas inmensas", relató afectada Monique Pardo, quien señaló que dormía a escasos centímetros del lugar donde cayó gran parte del techo de su casa. La vivienda de la exvedette tiene casi un siglo de antigüedad.

Monique Pardo señala que está viva de milagro y pide ayuda tras penoso incidente. Foto: Composición LR/Captura RPP
Monique Pardo señala que está viva de milagro y pide ayuda tras penoso incidente. Foto: Composición LR/Captura RPP
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La cantante y exvedette Monique Pardo vivió una madrugada de terror luego de que parte del techo de su vivienda, ubicada en el distrito de Lince, se desplomara repentinamente mientras descansaba. El accidente ocurrió el sábado 7 de noviembre, entre las 4.40 y las 5.00 a. m., cuando dos enormes vigas de madera se desprendieron de la estructura y cayeron muy cerca del lugar donde dormía.

El incidente pudo terminar en una tragedia, pues la artista aseguró que las pesadas piezas quedaron a escasos centímetros de su cuerpo. La impresión que le provocó el derrumbe afectó considerablemente su estado de salud, especialmente porque padece insuficiencia cardíaca. Por ese motivo, fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, donde recibió atención médica especializada.

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Monique Pardo relata el dramático accidente que casi le cuesta la vida

En declaraciones a RPP, Monique Pardo describió los angustiosos momentos que atravesó cuando escuchó el fuerte estruendo provocado por el desprendimiento de las vigas. La intérprete de 'Caramelo' explicó que se encontraba profundamente dormida cuando parte de la estructura cedió y terminó desplomándose prácticamente encima de ella.

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La artista comentó que todavía no podía comprender cómo logró salir ilesa de semejante accidente, pues las piezas de madera cayeron justo en el espacio donde había estado descansando. Su testimonio reflejó el impacto que le ocasionó la emergencia y el temor de haber perdido la vida dentro de su propia casa.

"Han caído dos maderas inmensas", relató durante la conversación con el medio radial.

La situación resultó especialmente delicada debido a sus antecedentes médicos. Monique Pardo padece insuficiencia cardíaca, por lo que el fuerte impacto emocional que sufrió hizo necesario su traslado al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati para recibir asistencia especializada.

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Municipalidad de Lince asumirá la reparación del techo de la casa de Monique Pardo

Tras conocerse el accidente, la alcaldesa de Lince, Malka Schneiderman, informó a RPP que el municipio activó sus mecanismos de atención para evaluar los daños ocasionados en la vivienda de la exvedette. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres quedó a cargo de las labores de inspección y del apoyo humanitario correspondiente.

De acuerdo con lo comunicado por la burgomaestre, el personal municipal también se encargará de los trabajos de refacción del techo afectado. La previsión era completar las reparaciones hasta el próximo lunes, con el propósito de rehabilitar la infraestructura y permitir que la artista pueda regresar a su domicilio en condiciones seguras.

Mientras se desarrollan estas labores, Monique Pardo permanecerá temporalmente en un hotel del distrito de Lince, establecimiento que le ofreció alojamiento como muestra de solidaridad ante la emergencia.

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