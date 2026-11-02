Banco de la Nación: trámites en agencias se ven afectados por suspensión de servicios del Reniec Los trámites perjudicados incluyen la entrega de tarjetas de débito, la apertura de cuentas y la gestión de préstamos. La normalidad de las operaciones depende del restablecimiento de los servicios del Reniec.

Banco de la Nación afectado por suspensión de servicios del Reniec | Composición LR / Andina

Banco de la Nación afectado por suspensión de servicios del Reniec | Composición LR / Andina Composición LR / Andina

El Banco de la Nación informó que la suspensión total de los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) debido a un incidente en sus servidores afecta a una serie de operaciones que ofrecen en agencias.

El problema se reporta este 2 de noviembre luego de que el Reniec informara que una sobrecarga eléctrica en las conexiones provocó un incendio controlado en sus servidores, afectando la operatividad de sus sistemas y servicios.

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¿Qué servicios del Banco de la Nación se ven afectados?

Según la entidad, entre los trámites perjudicados se encuentran operaciones que requieren validación biométrica en agencias, tales como:

Entrega de tarjetas de débito

Apertura de cuentas

Gestión de préstamos y tarjetas de crédito

Depósitos judiciales

El Banco de la Nación señaló que comunicará oportunamente cuando el Reniec restablezca sus servicios y los trámites se puedan efectuar con normalidad.

¿Hasta cuándo Reniec no ofrecerá sus servicios?

El organismo informó que todos sus servicios se mantienen suspendidos de manera temporal e integral luego del incendio en sus servidores. La medida busca resguardar la información que concentra la entidad.

Reniec indicó que sus equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer la normalidad de las operaciones. Asimismo, estimó que la recuperación se completará hasta el término de este 2 de noviembre.