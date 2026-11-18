El Senamhi no ha pronosticado lluvias de 50 mm para Piura, como aseguró el diputado Eduardo Castillo Los informes climáticos del Senamhi no emiten pronósticos con cantidades exactas de precipitación a mediano o largo plazo, sino únicamente escenarios probabilísticos. Sí se espera en la costa de Piura un 70% de probabilidad de que las lluvias sean superiores a lo normal.

En una reciente entrevista, Eduardo Castillo, diputado de Fuerza Popular de Piura, aseguró que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) determinó un volumen específico de precipitaciones para el cierre de año en la región norteña.

“A lo que termina diciembre, Senamhi nos informa que vamos a tener lluvias de 50 milímetros”, aseguró.

PerúCheck constató que la afirmación no se condice con informes técnicos para el periodo mencionado.

Pronóstico trimestral no señala acumulados, solo nivel de intensidad

Los pronósticos estacionales y mensuales del Senamhi son probabilísticos y se limitan a proyectar si los acumulados de lluvia estarán por debajo, dentro o por encima de los rangos normales, de acuerdo con el Informe Técnico de Perspectivas Climáticas , elaborado por el Senamhi y publicado el 26 de octubre de 2026.

Para el trimestre noviembre 2026 – enero 2027, el reporte establece para la costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad) un escenario de lluvias “superior a lo normal [70%]”. Es decir, lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre, consistentes con el desarrollo de El Niño.

En tanto, en la sierra noroccidental, que comprende la sierra de Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, se prevé un escenario de lluvias superior a lo normal (68%). Al igual que la costa, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre, consistentes con el fenómeno El Niño en curso.

Los porcentajes mencionados en el informe del Senamhi sobre la previsión de lluvias –70% y 68% para la costa norte y la sierra noroccidental, respectivamente– no indican una cantidad de lluvia –medida en milímetros– sino la probabilidad de que los acumulados superen los valores normales, sin estimar valores extremos ni cifras puntuales. Así lo explicó a PerúCheck Matt Nieto, especialista en meteorología del Senamhi.

Es decir, el informe del Senamhi no consigna un pronóstico ni de 50 mm de lluvias en Piura hacia finales de diciembre, como dijo el diputado de Fuerza Popular Eduardo Castillo.

Fuente: SENAMHI, informe técnico "Perspectivas Climáticas", tablas 2 y 5.

A su vez, el especialista del Senamhi aseguró que “para el mes de diciembre, de manera oficial [el Senamhi] no ha determinado acumulados [de lluvia]”. Nieto dijo: “Precisar con detalle la cantidad de lluvia no es viable debido a que los pronósticos presentan mayor incertidumbre y, por lo tanto, la información puede cambiar en días”.

El especialista también explicó que las proyecciones hacia finales de diciembre conllevan un alto grado de incertidumbre, por lo que el Senamhi únicamente estima de manera estadística si las lluvias serán superiores, normales o inferiores a lo habitual.

“Los únicos que determinan los acumulados son los avisos meteorológicos de corto plazo, que tienen una proyección de tres días, cuatro días, y utilizan niveles de peligro por colores [amarillo, naranja y rojo]. Ese tipo de producto sí puede estimar la cantidad de precipitación”, precisó Nieto.

A su vez, el propio informe técnico del Senamhi advierte explícitamente en su sección de recomendaciones (numeral 6.2) que “los pronósticos trimestrales y mensuales describen los escenarios más probables en promedio para un trimestre o un mes; en ese sentido, no hacen referencia a eventos extremos de corta duración, como lluvias intensas o descensos bruscos de temperatura, estos fenómenos son parte de los pronósticos de corto plazo”.

Zonas de mayor exposición en Piura

Si bien no existe un pronóstico de 50 mm para el cierre de diciembre, el especialista del Senamhi Matt Nieto puntualizó que, según el comportamiento histórico de fenómenos El Niño anteriores, las zonas de Piura más susceptibles a registrar los mayores acumulados y activación de quebradas se ubican en la costa interior y la vertiente occidental andina.

“La zona más expuesta a mayor cantidad de lluvia es la costa interior de Piura. Hablamos de las provincias de Sullana al interior, de Piura hacia Tambogrande y sobre todo de la provincia de Morropón”, detalló.

El especialista mencionó que sectores como Chulucanas, San Juan de Bigote, Yapatera, Solsol y la zona alta de Ayabaca (Sapillica) y Huancabamba (Huarmaca, Canchaque) presentan riesgo de activación de quebradas recurrentes como la quebrada Serrán.

Por último, aclaró que, aunque en provincias cercanas al litoral (como Sechura, Paita o la ciudad de Piura) los volúmenes de precipitación suelen ser menores que en la zona interior, el alto nivel de vulnerabilidad urbana puede generar afectaciones significativas.

El descargo del diputado: una estimación verbal basada en una visita técnica

PerúCheck se contactó con el diputado Eduardo Castillo, quien reconoció que la frase —en la que aseguró que el Senamhi informaba sobre lluvias de 50 mm al terminar diciembre— no correspondía a un informe técnico formal o sellado de la institución, sino a una estimación verbal y conceptual brindada por la Dirección Regional del Senamhi en Piura durante una visita a su sede.

Castillo explicó que el intercambio se dio luego de los aniegos provocados por una precipitación de 7 mm en el casco urbano de Piura. Según detalló el diputado, al consultar sobre la probabilidad de que las lluvias alcancen magnitudes mayores ante el avance de la temporada, el equipo técnico le habría indicado que la probabilidad de registrar eventos intensos —similares a los 50 mm o más observados en Tumbes— aumentaba conforme se ingresaba al verano de 2027.

“Si se ha escuchado o se ha interpretado como manera de pronóstico oficial, no, ha sido un error mío de repente al verbalizarlo, pero así ha sido la cifra que me dio el señor del Senamhi Piura”, declaró el legislador, quien precisó que se trató de una proyección condicionada al comportamiento atmosférico.

Senamhi Piura aclara proyecciones y antecedentes históricos

Por su parte, el director zonal del Senamhi en Piura, el ingeniero meteorológico Héctor Yauri Quispe, ratificó a PerúCheck que la cifra mencionada al congresista no constituyó un pronóstico operativo formal para una fecha específica de diciembre, sino un análisis de probabilidades basado en el contexto del fenómeno El Niño en curso.

El ingeniero meteorológico precisó que la conversación con el diputado giró en torno a evaluar qué tan probables eran los episodios de lluvias intensas —como los registrados en Tumbes o en las zonas altas del Alto Piura (con montos de entre 30 y 80 mm en localidades como el distrito de Bigote)— a medida que se acerque el verano.

“No es un informe técnico. Solamente es información del comportamiento del clima durante eventos como El Niño [...]. No es que digamos que en diciembre vaya a llover 50 mm en un día particular, sino que a partir del inicio del verano aumenta la probabilidad de que tengamos lluvia de esa magnitud, de mayor intensidad”, precisó el funcionario.

Asimismo, la dirección zonal recordó que estos escenarios de riesgo se fundamentan en registros históricos de eventos extremos pasados en la región —tales como los acumulados diarios reportados en marzo de 1998 y 2017—, y reiteró que las alertas cuantitativas puntuales a corto plazo solo se emiten a través de los avisos meteorológicos oficiales.

“En el año 98, en marzo, fue la lluvia más intensa que tuvo Piura. En promedio, la lluvia que se tuvo en Piura fue de 175 mm. Y más adentro, en otras localidades, incluso hasta 200 mm. El año 2017 tuvimos, recuerdo muy bien, algo de 85 mm. Estamos en un escenario de El Niño, y la probabilidad de que en los próximos meses se pueda presentar una tormenta y se generen estas lluvias es bastante alta”.

Conclusión

El diputado de Piura de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, señaló que el Senamhi ha pronosticado 50 mm de lluvias en Piura hacia finales de diciembre. Sin embargo, un reciente informe del Senamhi solo ha señalado escenarios probabilísticos que proyectan lluvias superiores a lo normal en la costa y sierra de Piura, pero no acumulados de agua. Además, especialistas del Senamhi confirmaron a este medio de comunicación que las estimaciones cuantitativas de precipitación se realizan pocos días antes debido a su impredecibilidad. Por esa razón, PerúCheck califica la afirmación del diputado Eduardo Castillo como falsa.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.