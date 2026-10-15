San Martín registra temperaturas de hasta 40,4 °C: Senamhi advierte posibles lluvias desde el 18 de octubre

El Senamhi advierte un aumento de temperaturas diurnas en la selva peruana, con máximas que alcanzarán hasta 38 °C hasta el martes 6 de octubre, especialmente en la selva norte.

El Senamhi advierte un aumento de temperaturas diurnas en la selva peruana, con máximas que alcanzarán hasta 38 °C hasta el martes 6 de octubre, especialmente en la selva norte. Foto: Andina/Composición LR

La región San Martín registra temperaturas extremas que superan los 40°C y mantienen en alerta a la población por los riesgos asociados al calor intenso. La provincia de Bellavista alcanzó los 40,4°C, mientras que los distritos de Picota y Pachiza reportaron máximas de 40°C, de acuerdo con información proporcionada por el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Max Lozano.

En Tarapoto, uno de los principales centros comerciales de la región, las temperaturas oscilaron entre los 37°C y 38°C. Estas condiciones se presentan en medio de una intensa ola de calor que afecta a distintos sectores de la selva peruana.

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Lozano recordó que Tarapoto registró su temperatura máxima histórica de 40,8°C en 2023. Según el especialista, los valores actuales se aproximan nuevamente al umbral de los 40°C, por lo que recomendó adoptar medidas preventivas frente a la exposición prolongada al calor y la radiación ultravioleta.

Senamhi prevé lluvias en San Martín desde el 18 de octubre

Pese a las elevadas temperaturas, algunas localidades de San Martín registran lluvias dispersas e intermitentes. Entre ellas se encuentran Pacayzapa y sectores de la zona del Alto Mayo, donde las precipitaciones ofrecen un alivio temporal frente al calor.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas proporcionadas por el especialista, el panorama podría cambiar durante la segunda mitad de octubre, con el incremento de las precipitaciones en distintos puntos de la región.

Para el 18 de octubre, se estima la ocurrencia de lluvias ligeras en gran parte del territorio regional. Posteriormente, entre el 21 y el 25 de octubre, se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en sectores de selva alta y baja.

Asimismo, los pronósticos apuntan a la posibilidad de lluvias focalizadas en las provincias de Juanjuí y Tocache, en un contexto de mayor inestabilidad atmosférica.

Senamhi descarta emitir alerta roja por calor extremo

Ante las temperaturas registradas, el Senamhi emitió una nota informativa para alertar y sensibilizar a la población sobre las condiciones meteorológicas en San Martín. Sin embargo, según explicó Lozano, la institución no ha emitido por el momento un aviso meteorológico formal de alerta roja por este fenómeno.

La ausencia de una alerta de ese nivel no elimina los riesgos asociados a las altas temperaturas. La exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación, agotamiento y otras complicaciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Por ello, el especialista recomendó utilizar protector solar de alto factor de protección, sombreros de ala ancha y ropa ligera. También exhortó a evitar la exposición innecesaria a la radiación solar directa durante las horas de mayor intensidad.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante la posibilidad de cambios en las condiciones del tiempo durante los próximos días.