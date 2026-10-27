Magaly Medina indignada con cambio de versión de Adrián Villar en caso Lizeth Marzano y señala presunta 'jugada' de Marisel Linares: "Trucos legales" Magaly Medina tuvo acceso al documento que certifica el cambio de versión de Adrián Villar y expuso una serie de cuestionamientos en contra de Marisel Linares y su pareja.

Marisel Linares pidió que se archive la investigación en su contra en el caso Lizeth Marzano. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Marisel Linares pidió que se archive la investigación en su contra en el caso Lizeth Marzano. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

¡Giro radical en el caso Lizeth Marzano! Luego de que, en el juicio de prisión preventiva, Adrián Villar asegurara no saber qué le pasó al momento de atropellar a la deportista nacional, ahora, el joven cambió su versión completamente. El equipo de investigación de Magaly Medina tuvo acceso a la nueva declaración del hijastro de Marisel Linares y la figura de ATV puso en tela de juicio su veracidad.

“Ahora se acuerda de todo lo que pasó, con peras y manzanas, salvo del momento en que atropella, mata y se fuga”, señaló la conductora de 63 años, quien también apuntó contra la experiodista de Willax Televisión y su pareja. Para la 'Urraca', ambos estarían empleando una ‘jugada maestra’ para dilatar la mayor cantidad de tiempo posible en el mencionado caso.

¿Qué había dicho Adrián Villar en su audiencia por el caso Lizeth Marzano?

Durante el juicio enfrentado hace algunos meses, Adrián Villar admitió su responsabilidad en la muerte de la deportista Lizeth Marzano y pidió disculpas públicas a su familia. Sin embargo, también señaló que no entendía qué le había pasado en ese momento y se mostró contrariado ante el juez.

“Tuve... No sé qué me pasó. De verdad, no sé qué me pasó. No sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar. No, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo”, indicó en aquella oportunidad.

Nueva versión de Adrián Villar en caso Lizeth Marzano

Han pasado algunos meses desde su audiencia y Villar decidió cambiar su versión de los hechos. Según un documento al que accedió el programa 'Magaly TV, la firme', el joven declaró ante la policía, a finales de agosto, paso a paso, lo que habría sucedido aquella noche del 17 de febrero.

“Me sentía mal del estómago desde hace tres días, es decir, desde el sábado anterior (…) al punto de desmayarme como me había pasado en otras oportunidades”, señaló, para luego asegurar que un medicamento para el dolor de estómago alteró su estado de conciencia.

Luego de relatar con lujo de detalles todo lo que había hecho durante el día, Adrián Villar indica que todo marchaba bien hasta que dejó a su entonces enamorada, Francesca Montenegro en su casa. “Me retiré (de su domicilio) y llegué hasta el semáforo que está en Camino Real. Puse mi pie en el acelerador y a partir de ahí es todo muy confuso, no sé qué pasó (…)”, agregó.

“Me desconecté. Lo siguiente que recuerdo es que, en ese estado en el que estaba, sentí un primer golpe, luego un segundo (…) lo primero que veo cuando recupero mi conciencia es un árbol, hojas y ramas en la parte frontal del carro y una figura del torso inferior de una persona yéndose hacia la derecha. Todo esto en dos o tres segundos”, expuso ante las autoridades.

Magaly Medina cuestiona nueva versión de Adrián Villar

Tras escuchar el informe de su equipo periodístico, Magaly Medina se mostró indignada. La presentadora no podía creer las nuevas palabras del joven y cuestionó esta nueva defensa. Lo primero que puso en duda fue si el medicamento en mención tenía los efectos secundarios que él relató.

“Dice que tomaba Bactrim. A ver los médicos que me digan si el Bactrim puede causar somnolencia (…) Dice él que se despertó y estaba recostado sobre el timón y ventana del auto. ¿El carro se le fue?”, expresó en primer lugar. Asimismo, desacreditó la versión de Villar con una frase contundente.

“En un estado de shock, tú no tienes la conciencia para pensar que vas a ver cómo está lo que hiciste”, agregó Medina Vela.

¿Qué jugada estaría elaborando Marisel Linares y su pareja para respaldar a Adrián Villar?

La periodista de espectáculos, además, recordó que Marisel Linares mintió al presentar una firma de una notaría en la supuesta cesión de su vehículo a Adrián Villar. Ambas partes, según reveló Magaly Medina, habrían llegado a un acuerdo extrajudicial, haciendo que la prueba presentada ante la justicia pierda peso.

El abogado de la familia Marzano también se sumó a las críticas y expresó su pesar por la declinación del notario en continuar hasta las últimas instancias contra Linares. Para la 'Urraca', esto sería parte de una estrategia legal que estaría preparando la familia Villar junto a Marisel para salvaguardar a Adrián.

“Sí ha sustraído (la justicia). Miren todos los trucos legales que están haciendo y los padres que apañan”, sentenció Magaly.