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Sociedad

Hermano de Lizeth Marzano afirma que Adrián Villar cambió su versión y culpó a medicamento por quedar ‘inconsciente’ al volante

La declaración policial de Adrián Villar detalla los malestares que dijo sufrir antes del accidente y su versión sobre lo ocurrido tras los impactos que acabaron con la vida de Lizeth Marzano.

El trágico hecho ocurrió el 17 de febrero de 2026, cuando Marzano fue arrollada en Camino Real. Su familia busca aclarar las circunstancias y responsabilidades del incidente.
El trágico hecho ocurrió el 17 de febrero de 2026, cuando Marzano fue arrollada en Camino Real. Su familia busca aclarar las circunstancias y responsabilidades del incidente.Foto: composición LR
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La investigación sobre el atropello de Lizeth Marzano sumó un nuevo elemento tras revelarse el testimonio que Adrián Villar brindó a la Policía a fines de agosto. Según el documento difundido por el programa de Magaly Medina, sostuvo que sufrió un desvanecimiento mientras manejaba a causa de la medicación que ingirió para combatir una infección estomacal, hecho que habría desencadenado el fatal accidente.

Gino Marzano, hermano de la víctima, cuestionó el testimonio y recordó la contradicción del imputado, quien en un inicio aseguró que creyó haber impactado contra un scooter. Según la tesis fiscal sobre el hecho ocurrido el 17 de febrero de 2026 en Camino Real, Lizeth Marzano trotaba por la zona contigua al Lima Golf Club cuando el vehículo invadió la berma y la arrolló.

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Adrián Villar declaró que sufrió malestares estomacales y perdió la consciencia antes del accidente

En su manifestación ante la Policía, Villar sostuvo que su salud venía deteriorándose desde el sábado previo al atropello, aquejado por vómitos, diarreas intensas y desmayos esporádicos que —según adujo— ya había sufrido en años anteriores. Bajo ese cuadro, afirmó que el día del accidente no desayunó y solo ingirió una galleta para administrarse bactrim, antibiótico recetado. A ello sumó una jornada de alta exigencia, en la que asistió primero a clases universitarias y luego a su centro laboral.

Hacia las 5:30 p. m., pasó a recoger a su expareja, Francesca Montenegro, para acompañar a los abuelos de ella a una cena familiar. Cerca de las 10:30 p. m., tras dejar a los adultos mayores en su domicilio, se trasladaron a la vivienda de la influencer donde permaneció hasta que ella se durmió.

Fue durante ese trayecto cuando ocurrieron los hechos. El acusado señaló que se detuvo ante la luz roja de un semáforo en Camino Real y que, tras reiniciar la marcha, sus recuerdos se tornaron difusos. Sin embargo, declaró haber percibido dos impactos y recobrado el conocimiento recién cuando se encontraba recostado sobre la puerta y la ventana del piloto.

Me desconecté. Lo siguiente que recuerdo es que, en ese estado en el que estaba, sentí un primer golpe; luego sentí un segundo golpe y, con ese segundo golpe, empiezo a reaccionar dándome cuenta de que mi cuerpo y cabeza estaban recostados en la puerta y ventana del piloto. Lo primero que veo cuando recupero mi consciencia es un árbol, hojas y ramas en la parte frontal del carro, una figura del torso inferior de una persona yéndose hacia la derecha, y todo sucede en dos o tres segundos”, explicó.

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Adrián Villar asegura que regresó en bicicleta al lugar donde creyó haber ocurrido el atropello

En el mismo testimonio, el conductor explicó que, después de llegar a su vivienda, se bañó y tomó su bicicleta para dirigirse al lugar donde creía que había ocurrido el accidente. Según indicó, fue hasta esa zona para comprobar lo sucedido. Este episodio forma parte de la declaración en la que también describió los problemas de salud que, según afirmó, había presentado antes de conducir.

El caso de Lizeth Marzano continúa en investigación, mientras la familia de la deportista busca que se esclarezcan las circunstancias del atropello y las presuntas responsabilidades de los involucrados. En tanto, la prisión preventiva de Adrián Villar tiene como fecha prevista de vencimiento el 25 de noviembre de 2026, cuando se cumplirían los nueve meses de la medida dictada en su contra, salvo que el Poder Judicial disponga su ampliación.

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