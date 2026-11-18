PJ evaluará hoy si libera a Adrián Villar o prolonga su prisión preventiva por caso Lizeth Marzano El plazo de la prisión preventiva actual vence el 25 de noviembre, y las decisiones en ambas audiencias serán cruciales para el futuro del caso.

El Poder Judicial realizará este miércoles 18 de noviembre dos audiencias clave sobre la situación legal de Adrián Villar

El Poder Judicial realizará este miércoles 18 de noviembre dos audiencias clave sobre la situación legal de Adrián Villar Foto: LR

El Poder Judicial (PJ) realizará este miércoles 18 de noviembre dos audiencias clave para definir la situación legal de Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro. La defensa busca que el procesado afronte en libertad el proceso penal, mientras que el Ministerio Público solicita ampliar su prisión preventiva.

La primera audiencia está programada para las 8.10 a. m. y abordará el pedido de excarcelación que presentó la defensa de Villar. Más tarde, a la 1.00 p. m., el juzgado de tránsito analizará el requerimiento fiscal para prolongar la medida restrictiva y garantizar la presencia del investigado durante el proceso hasta la emisión de una sentencia.

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Prisión preventiva vence el 25 de noviembre

El plazo de la actual prisión preventiva vence el 25 de noviembre. Por ello, las decisiones que adopte el juzgado en ambas diligencias serán determinantes para establecer si Villar continúa recluido mientras avanza la investigación y el proceso penal.

Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, expresó su preocupación por los argumentos que presentó la defensa para conseguir la libertad del investigado. Según indicó, los abogados incorporaron informes psiquiátricos con los que buscarían acreditar que Villar se encontraba bajo medicación.

"Esperamos que Adrián continúe en prisión. Nos preocupa que tomen decisiones para dejar en libertad a Adrián", manifestó.

¿Cómo ocurrió el atropello de Lizeth Marzano?

De acuerdo con la investigación fiscal, el 17 de febrero, Adrián Villar conducía un automóvil Chevrolet, de placa C4L-243, por la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro, cuando habría cambiado de carril y atropellado a Lizeth Marzano, quien corría por la vía.

Tras el impacto, el vehículo subió a la vereda. Luego, el conductor habría abandonado el lugar sin auxiliar a la deportista, quien falleció debido a la gravedad de las lesiones.