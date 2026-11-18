El papa León XIV protagonizó una tierna escena este miércoles 18 de noviembre durante su Audiencia General en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, tras volver del Perú. Mientras recorría los alrededores a bordo del papamóvil para saludar a los fieles, el sumo pontífice se encontró con un bebé cuya vestimenta llamó su atención: llevaba un traje inspirado en la indumentaria papal.

El pequeño vestía una mitra blanca y una capa roja, elementos característicos de la vestimenta del Santo Padre. Al reconocerlo entre los asistentes, León XIV se acercó, lo tomó en brazos y lo levantó ante la mirada de los presentes, quienes reaccionaron con emoción ante el inesperado encuentro.

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El pontífice también bendijo al bebé mientras sonreía, en una escena que despertó ternura entre los asistentes a la audiencia. Las imágenes del momento rápidamente llamaron la atención y se convirtieron en una de las postales más comentadas de la jornada.

La vestimenta del pequeño, que imitaba el atuendo tradicional del papa, hizo aún más especial el encuentro con León XIV, quien continuó saludando a los fieles y acercándose a los niños que aguardaban su paso.

Papa León XIV retoma sus actividades tras su viaje por Sudamérica

El encuentro con el bebé ocurrió durante la primera Audiencia General de León XIV después de su regreso a Roma, el martes 17 de noviembre, tras concluir su viaje apostólico por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Durante la jornada, el Santo Padre también realizó un balance de su recorrido por los tres países y agradeció las muestras de afecto recibidas durante sus actividades pastorales y encuentros con autoridades religiosas y civiles.

En sus palabras, dedicó un reconocimiento especial al Perú, país donde vivió durante varios años y al que mantiene un vínculo cercano por su trayectoria religiosa. Asimismo, recordó su paso por Chiclayo, ciudad en la que manifestó haberse sentido en casa y haber reencontrado a personas que dejaron una huella importante en su vida.

De esta manera, la audiencia estuvo marcada tanto por las reflexiones del pontífice sobre su reciente viaje por Sudamérica como por el espontáneo encuentro con el bebé vestido como papa, una de las escenas más emotivas de su regreso a las actividades públicas en el Vaticano.