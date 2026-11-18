Es falsa la imagen del papa León XIV llorando antes de abandonar el Perú: fue generada con inteligencia artificial La fotografía fue difundida como si registrara un momento emotivo de su salida del país, pero presenta indicios de haber sido creada con inteligencia artificial.

LO FALSO:

La imagen muestra al papa León XIV llorando de manera emotiva durante su despedida del Perú, antes de abordar el avión que lo sacaría del país.

LO VERDADERO:

La imagen fue generada con inteligencia artificial. Al revisar los registros audiovisuales de su despedida, se comprobó que el papa no aparece llorando.

Herramientas especializadas en la detección de contenido sintético identificaron indicios de generación mediante inteligencia artificial.

Durante el contexto de la reciente visita del papa León XIV al Perú, se viralizó en redes sociales una imagen en la que se observa al sumo pontífice llorando de manera emotiva antes de abordar el avión que lo trasladaría fuera del país. La publicación presenta la escena como un momento de despedida del pontífice tras culminar su recorrido por territorio peruano. Sin embargo, la imagen difundida es falsa y fue generada mediante inteligencia artificial.

Imagen viral en redes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 131.000 visualizaciones, 5.100 ‘Me gusta’, 559 comentarios y más de 700 compartidos.

Viralidad del post. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Al revisar los registros audiovisuales de la despedida del papa León XIV en el Perú, se comprobó que el sumo pontífice no llora en ningún momento antes de abordar el avión que lo trasladaría fuera del territorio nacional. En las imágenes se observa al religioso mientras se despide de las autoridades y de las personas presentes en el lugar, para luego dirigirse hacia la aeronave. Sin embargo, en ninguna parte de la secuencia se aprecia la expresión de tristeza ni las lágrimas que aparecen en la fotografía viral.

Despedida del papa León XIV. Foto: YouTube

Por otro lado, una búsqueda inversa permitió identificar que la imagen viral toma como referencia otro momento de su visita al país: la despedida de Chiclayo, antes de partir rumbo a Cusco. Esto se pudo establecer al comparar la vestimenta del pontífice y el fondo que aparece en la publicación viral, que coinciden con los elementos presentes en los registros de aquella jornada. Sin embargo, al revisar las fotografías y videos originales de su despedida de Chiclayo, se comprobó que el papa León XIV tampoco aparece llorando en ningún momento. Por tanto, aunque la imagen utiliza como referencia un escenario real de su recorrido por el Perú, la escena en la que se muestra al sumo pontífice derramando lágrimas fue generada artificialmente.

Comparación de imágenes. Foto: Facebook | Composición: LR

Finalmente, para comprobar la autenticidad de la imagen, esta fue sometida a herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, SynthID identificó que la imagen contenía una marca de agua asociada a contenido generado mediante IA. Asimismo, la herramienta Hive Moderation arrojó un 99,9% de probabilidad de que la fotografía haya sido creada artificialmente. Estos resultados refuerzan que la imagen viral no corresponde a un registro fotográfico real del papa León XIV.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Conclusión

En conclusión, es falso que la imagen muestre al papa León XIV llorando antes de abandonar el Perú. Una búsqueda inversa permitió identificar que la fotografía toma como referencia su despedida de Chiclayo, antes de partir rumbo a Cusco; sin embargo, los registros audiovisuales originales demuestran que el pontífice no lloró durante ese momento. Además, las herramientas SynthID y Hive Moderation identificaron indicios de generación artificial, esta última con un 99% de probabilidad. Por tanto, la escena emotiva que se muestra en la publicación viral fue creada mediante inteligencia artificial.