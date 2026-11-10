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Profesora muere atropellada por miniván cuando regresaba a casa del colegio en Villa María del Triunfo

María Soledad Guerra Baca, de 61 años, fue embestida en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre. Una cámara de videovigilancia registró el accidente y la Policía investiga la responsabilidad de la conductora.

La profesora María Soledad Guerra Baca, de 61 años, murió atropellada por una miniván en Villa María del Triunfo al regresar a casa tras su jornada laboral.
La profesora María Soledad Guerra Baca, de 61 años, murió atropellada por una miniván en Villa María del Triunfo al regresar a casa tras su jornada laboral.
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La profesora María Soledad Guerra Baca, de 61 años, murió tras ser atropellada por una miniván cuando regresaba a su vivienda luego de culminar su jornada laboral en Villa María del Triunfo. El accidente ocurrió alrededor de las 2.00 p. m. del lunes 9 de noviembre, en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre.

De acuerdo con las imágenes de una cámara de videovigilancia municipal, varios vehículos permanecían detenidos mientras los peatones cruzaban la vía. Sin embargo, la miniván avanzó y embistió a la docente, quien transitaba por la zona peatonal.

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Tras el atropello, agentes de Serenazgo y de la Policía Nacional llegaron al lugar para resguardar la escena e iniciar las diligencias. La fiscal de turno acudió aproximadamente cinco horas más tarde para realizar las pericias correspondientes.

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Policía investiga a conductora de miniván

La Policía trasladó a la conductora de la unidad a la comisaría del sector para recoger su declaración y realizar los peritajes técnicos. Las autoridades también analizan las grabaciones de seguridad para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades.

Vecinos de la zona denunciaron la falta habitual de efectivos de la Policía de Tránsito en esta concurrida intersección. También cuestionaron que algunos conductores del transporte público no respeten los semáforos ni las zonas destinadas a paraderos.

Guerra Baca trabajó durante más de 27 años como profesora de Religión en la institución educativa Juan Guerrero Químper. Tras conocerse su fallecimiento, varias de sus compañeras acudieron al lugar del accidente.

La docente deja dos hijos y a su esposo. Uno de sus familiares estuvo presente durante las diligencias policiales y fiscales.

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