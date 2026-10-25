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Sociedad

Nueva Rinconada al 93%: vecinos exigen destrabar obra que dará agua potable y alcantarillado a 450 mil familias en VES, VMT y SJM

Los manifestantes piden la intervención del Ministerio de Vivienda para revisar la gestión del proyecto, que busca asegurar agua potable y alcantarillado para más de 450,000 familias.

Vecinos de tres distritos esperan la intervención del Estado para tener agua potable
Vecinos de tres distritos esperan la intervención del Estado para tener agua potable | Composición LR
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Cientos de vecinos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores realizaron una marcha para exigir que Sedapal resuelva las controversias administrativas y financieras que, según denuncian, ponen en riesgo la culminación de la megaobra Nueva Rinconada. El proyecto registra un avance del 93% y busca garantizar el acceso al agua potable y alcantarillado para más de 450.000 familias.

Carlos Chávez, presidente de la Comisión Central del Súper Esquema 300 Nueva Rinconada, solicitó la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para revisar las decisiones adoptadas por la empresa estatal. El dirigente cuestionó la gestión del proyecto y sostuvo que miles de familias continúan sin servicios básicos mientras la obra enfrenta dificultades en su etapa final.

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"Es inaceptable que en pleno siglo XXI, en la capital del Perú, todavía existamos más de 450 mil familias sin agua ni desagüe por culpa de la burocracia, la incompetencia de Sedapal", manifestó Chávez.

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Cuestionan penalidades y pagos pendientes

Entre los principales reclamos de los representantes vecinales figura la retención de cerca de S/8 millones vinculados a una penalidad de S/18 millones aplicada al consorcio ejecutor. También cuestionaron la sanción impuesta a la empresa supervisora por no penalizar al Consorcio San Miguel. Según la dirigencia, esta controversia fue llevada a arbitraje y el laudo favoreció a la supervisión.

Los dirigentes sostienen que, pese a ese resultado, los fondos continúan retenidos y que se habrían enviado comunicaciones intimidatorias al supervisor para impedir la valorización de los mayores metrados necesarios para completar los trabajos. Asimismo, advirtieron que la falta de aprobación de estas partidas estaría agravando las dificultades financieras de la obra.

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Exigen destrabar los trabajos de Nueva Rinconada

Ante esta situación, los vecinos pidieron a Sedapal regularizar los pagos pendientes, reconocer los daños que atribuyen a interferencias municipales y anular las penalidades que consideran ilegales.

Además, solicitaron al Ministerio de Vivienda revisar la documentación del proyecto, los laudos arbitrales y las valorizaciones pendientes, así como evaluar medidas disciplinarias y correctivas contra los funcionarios que, según denuncian, estarían obstaculizando la culminación de los trabajos.

"Exigimos al ministro de Vivienda que analice nuestro pedido y tome medidas contra los funcionarios de Sedapal que boicotean sistemáticamente esta obra crucial. No nos iremos en silencio mientras sigan vulnerando nuestro derecho humano al agua", concluyó Chávez.

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