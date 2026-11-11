Papa León XIV llega al Perú y sorprende al quitarse el solideo para bajar del avión: ¿qué significa este gesto? El santo padre decidió permanecer sin el solideo durante el saludo protocolar y el encuentro con los niños del coro. Su particular decisión llamó la atención durante la recepción en Lima y despertó curiosidad sobre el significado de este gesto.

El solideo es un símbolo religioso que el papa utiliza en eventos formales, pero no se colocó la prenda durante varios momentos de su recepción en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao.

El solideo es un símbolo religioso que el papa utiliza en eventos formales, pero no se colocó la prenda durante varios momentos de su recepción en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao. Foto: AFP

La llegada del papa León XIV al Perú dejó un detalle particular desde el inicio de su recepción en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao. Antes de descender del avión que lo trasladó desde Buenos Aires, el pontífice se quitó el solideo blanco, el pequeño gorro que forma parte de su vestimenta habitual. Bajó las escaleras sin llevarlo puesto y lo mantuvo en la mano mientras saludaba a la presidenta Keiko Fujimori y a las demás autoridades que lo esperaban en la pista.

El papa tampoco se colocó el solideo durante el saludo a los invitados ni mientras escuchaba la presentación del Coro Infantil de Sinfonía por el Perú. Lo sostuvo en la mano incluso durante su recorrido por la alfombra roja. Recién volvió a ponérselo cuando se acercó a bendecir a los niños en silla de ruedas del Conadis, en un momento que se apartó del protocolo previsto.

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¿Qué significa el solideo que utiliza el papa León XIV?

El solideo es un pequeño casquete que cubre la coronilla y forma parte de la vestimenta de las principales autoridades de la Iglesia católica. Su nombre proviene de la expresión latina soli Deo, que significa «solo ante Dios». El papa lo utiliza de color blanco, mientras que los cardenales llevan uno rojo y los obispos, violeta.

De acuerdo con la explicación de Ramón Navarro, director de la Comisión Episcopal para la Liturgia, el papa y los obispos se retiran el solideo durante la plegaria eucarística y la adoración al Santísimo Sacramento, por respeto a la presencia real de Cristo. "Solamente ante Dios, solamente ante la presencia sacramental de Cristo en las especies eucarísticas, se lo quita", explicó en una publicación de Rome Reports en enero de 2026.

El especialista también precisó que las reglas para quitarse y volver a colocarse esta prenda no son matemáticas y que existen situaciones imprevistas. Sin embargo, esta explicación no permite atribuir un significado religioso o protocolar específico al gesto que León XIV realizó durante su llegada a Lima.