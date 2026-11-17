Así se vio desde el cielo la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo: Conida revela impresionante imagen satelital La fotografía capturada revela la disposición del espacio acondicionado para los miles de fieles que asistieron a la misa en Lambayeque, destacando la organización del recinto.

El registro destaca la organización de las áreas, vías de acceso y el recorrido del papamóvil, evidenciando la gran convocatoria en Lambayeque.

El registro destaca la organización de las áreas, vías de acceso y el recorrido del papamóvil, evidenciando la gran convocatoria en Lambayeque. Foto: Andina/Composición LR

La misa que el papa León XIV celebró el pasado 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Lambayeque, quedó registrada desde una perspectiva poco habitual. La Agencia Espacial del Perú (Conida) difundió una fotografía satelital de la explanada donde miles de fieles se reunieron para participar en la celebración religiosa durante la visita del pontífice al país.

La imagen fue captada por el Sistema Satelital Peruano y permite observar la distribución del espacio acondicionado para recibir a los asistentes. El registro muestra desde el cielo la extensión del lugar y la organización de las áreas utilizadas durante uno de los encuentros multitudinarios de León XIV en territorio peruano.

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Misa papal en Pimentel, Chiclayo. Foto: Andina

Así lucía desde el espacio el lugar donde miles de fieles recibieron al papa León XIV en Chiclayo

En la fotografía se distingue el área central de las Pampas de Pimentel, dividida en varios sectores mediante vías de acceso. También aparecen las instalaciones ubicadas en uno de los extremos de la explanada y los espacios habilitados para el desplazamiento del papamóvil durante la actividad. La perspectiva aérea permite reconocer cómo se distribuyó el recinto para albergar a la multitud que llegó hasta esta zona de Lambayeque.

Conida compartió el registro a través de sus redes sociales y destacó que la tecnología satelital permitió documentar la concentración de fieles durante la misa del pontífice. La entidad también acompañó la publicación con un mensaje sobre el significado de la convocatoria religiosa y la participación de los ciudadanos. De esta manera, el encuentro del 13 de noviembre quedó registrado no solo mediante fotografías tomadas desde tierra, sino también desde el espacio.