Balacera en el Callao deja dos muertos y un herido: encapuchados dispararon multiples veces y huyeron en moto Dos sujetos armados atacaron a tres personas en la zona de Ramón Castilla. Las víctimas recibieron al menos 10 disparos y los vecinos las trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión, donde dos fallecieron.

Los vecinos, al escuchar los disparos, acudieron en ayuda de las víctimas y las llevaron al hospital Daniel Alcides Carrión.

Los vecinos, al escuchar los disparos, acudieron en ayuda de las víctimas y las llevaron al hospital Daniel Alcides Carrión. Foto: captura Panamericana

Una nueva balacera conmocionó al Callao. Tres personas quedaron gravemente heridas tras un ataque armado en la zona de Ramón Castilla. Pese a la rápida intervención de los vecinos, dos de las víctimas no sobrevivieron. La tercera permanece bajo atención médica.

Según testigos, las víctimas caminaban juntas y aparentemente eran amigos cuando dos sujetos encapuchados llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra ellas. Los atacantes realizaron al menos 10 disparos y huyeron del lugar.

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Vecinos auxiliaron a las víctimas tras escuchar los disparos

Los residentes de la zona salieron a ayudar a las personas que quedaron tendidas en el pavimento. Ante la gravedad de sus heridas, las trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, dos fallecieron pese a los esfuerzos médicos.

La Policía Nacional recogió los casquillos de bala e interrogó a algunos vecinos para recabar información sobre el ataque. Además, busca imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que permitan identificar a los responsables.

Las autoridades también esperan que el sobreviviente se recupere para recoger su testimonio y obtener más detalles sobre las circunstancias del atentado.