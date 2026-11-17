Balacera en el Callao deja dos muertos y un herido: encapuchados dispararon multiples veces y huyeron en moto
Dos sujetos armados atacaron a tres personas en la zona de Ramón Castilla. Las víctimas recibieron al menos 10 disparos y los vecinos las trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión, donde dos fallecieron.
Una nueva balacera conmocionó al Callao. Tres personas quedaron gravemente heridas tras un ataque armado en la zona de Ramón Castilla. Pese a la rápida intervención de los vecinos, dos de las víctimas no sobrevivieron. La tercera permanece bajo atención médica.
Según testigos, las víctimas caminaban juntas y aparentemente eran amigos cuando dos sujetos encapuchados llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra ellas. Los atacantes realizaron al menos 10 disparos y huyeron del lugar.
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Vecinos auxiliaron a las víctimas tras escuchar los disparos
Los residentes de la zona salieron a ayudar a las personas que quedaron tendidas en el pavimento. Ante la gravedad de sus heridas, las trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, dos fallecieron pese a los esfuerzos médicos.
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La Policía Nacional recogió los casquillos de bala e interrogó a algunos vecinos para recabar información sobre el ataque. Además, busca imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que permitan identificar a los responsables.
Las autoridades también esperan que el sobreviviente se recupere para recoger su testimonio y obtener más detalles sobre las circunstancias del atentado.