Actriz Anne Hathaway dio a luz a su tercer hijo a los 44 años y es vista paseando a su bebé en Nueva York La protagonista de 'El diablo viste a la moda' fue fotografiada en Nueva York junto a un recién nacido, tras anunciar que esperaba a su tercer hijo en junio de 2026.

La actriz estadounidense Anne Hathaway está viviendo una nueva etapa en su vida familiar tras la llegada de su tercer bebé junto a su esposo, Adam Shulman. La protagonista de 'El diablo viste a la moda' fue fotografiada en Nueva York mientras paseaba con un recién nacido en un portabebés, imágenes que emocionaron a sus seguidores.

La artista, de 44 años, ya tiene dos hijos, Jonathan y Jack, nacidos en 2016 y 2019, respectivamente. Su tercer embarazo fue anunciado en junio de 2026 a través de Instagram, donde compartió una fotografía para anunciar que esperaba un nuevo integrante en su familia.

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Anne Hathaway es vista paseando con su tercer bebé en Nueva York

La actriz fue captada caminando por las calles de Nueva York con un recién nacido en un portabebés. Las fotografías fueron difundidas por medios estadounidenses y rápidamente despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes se interesaron por la nueva etapa familiar de la estrella de Hollywood.

La aparición de Anne Hathaway con el bebé llamó la atención debido a que Hathaway había mantenido su embarazo lejos de los reflectores. Su paseo por la ciudad se convirtió en el principal motivo de conversación sobre su vida personal.

¿Cuándo anunció Anne Hathaway su tercer embarazo?

Anne Hathaway anunció que esperaba a su tercer hijo el 19 de junio de 2026 mediante una publicación en Instagram. En aquella ocasión, compartió una fotografía y habló sobre las dificultades que había enfrentado para quedar embarazada.

La actriz está casada con Adam Shulman y ambos tienen dos hijos: Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó al mundo en 2019. Con la llegada de su tercer bebé, la pareja amplió su familia después de varios años.