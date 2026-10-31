Fonavi noviembre 2026: link de consulta don DNI para saber si tienes cobros pendientes en Banco de la Nación

Además, se recomienda acudir a una agencia bancaria para obtener orientación sobre el estado del cobro. La verificación online es clave para conocer el estado de las devoluciones y reintegros.

Además, se recomienda acudir a una agencia bancaria para obtener orientación sobre el estado del cobro. La verificación online es clave para conocer el estado de las devoluciones y reintegros. Foto: Andina/Fonavi/Composición LR

Los exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y sus herederos pueden verificar si tienen una devolución pendiente durante noviembre de 2026. Para conocer si forman parte de los beneficiarios con dinero por cobrar, deben ingresar a las plataformas habilitadas y realizar la búsqueda con el Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona que efectuó los aportes.

La consulta cobra relevancia porque, según la información difundida, 241.559 beneficiarios todavía tendrían montos pendientes de retiro en el Banco de la Nación. La verificación permite conocer si existe un pago disponible para el exaportante o si corresponde revisar información vinculada con anteriores grupos de devolución. También se recomienda acudir a una agencia bancaria para solicitar orientación sobre el estado del cobro.

Fonavi: cómo consultar con tu DNI si tienes una devolución pendiente en el Banco de la Nación

Las personas interesadas en conocer si tienen una devolución pendiente pueden utilizar el Sistema de Información del Fonavi. Para iniciar la búsqueda, deben ingresar al siguiente enlace. Una vez dentro de la plataforma, corresponde colocar el número de DNI del exaportante y seguir las indicaciones para revisar el resultado de la consulta.

En el caso de los herederos, el procedimiento requiere utilizar el documento de identidad del familiar que realizó los aportes al fondo, no el DNI de quien efectúa la consulta. De esta manera, podrán comprobar si el titular registra una devolución pendiente. La búsqueda permite identificar si la persona figura entre quienes tienen montos por cobrar, aunque el resultado debe revisarse de acuerdo con la información que muestra el sistema.

La existencia de un registro no significa que todos los exaportantes o sus familiares tengan necesariamente un pago pendiente. Por ello, quienes necesiten conocer el estado de su devolución también pueden acercarse a una oficina del Banco de la Nación y solicitar información sobre el trámite correspondiente.

Reintegro 5, Reintegro 6 y Lista 22: dónde revisar la información sobre los pagos

Los exaportantes que ya recibieron una devolución o integraron padrones anteriores cuentan con otra dirección electrónica para revisar si están considerados en el Reintegro 5. La plataforma está disponible en línea, en donde pueden realizar la búsqueda con el DNI de la persona que aportó al fondo.

Además, el portal general del Fonavi reúne herramientas para consultar distintos aspectos del proceso de devolución. A través del siguiente ENLACE, los usuarios pueden revisar su situación en el registro, verificar información relacionada con la incorporación a los pagos y consultar los grupos de beneficiarios y los reintegros publicados.

Este espacio también concentra información vinculada con los próximos procesos mencionados, entre ellos el Reintegro 6 y la Lista 22. Sin embargo, su inclusión en el portal no debe interpretarse como una confirmación de que ambos procesos ya se encuentren habilitados para el cobro.