Dos regidoras menores de 35 años serían alcaldesas de La Esperanza y Victor Larco Herrera en Trujillo

Los casos de reelección encubierta también tendrán consecuencias en el norte del país. Cristhy Robles, candidata a segunda regidora por Alianza para el Progreso (APP) en el distrito de La Esperanza, se convertiría en alcaldesa. Lo mismo ocurriría con Leydi Laura Verde, quien postuló al mismo cargo por Avanza País en el distrito de Víctor Larco Herrera. En ambos distritos trujillanos, las listas más votadas estaban encabezadas por candidatos a primer regidor que ya habían ejercido como alcaldes durante el periodo anterior. Se trata de dos casos que se suman a los intentos por perpetrar una reelección encubierta.

En Víctor Larco Herrera, Leydi Laura Verde, de 32 años, ocupará el sillón municipal. De acuerdo con la información pública de su candidatura, es ingeniera agroindustrial. Esta será su primera experiencia en un cargo político. Verde acredita alrededor de siete años de experiencia en el sector agroindustrial. El distrito de Víctor Larco Herrera enfrenta una serie de desafíos que deberán ser atendidos por la próxima gestión. Entre ellos se encuentra la erosión costera que afecta al balneario de Buenos Aires.

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En este distrito, Salvador Enrique León Clement postuló como primer regidor en la lista de Avanza País. León Clement, abogado de profesión, ya se había desempeñado como alcalde de la localidad desde 2022. Eduardo Muro Toribio, candidato del partido del tren a la alcaldía del distrito, renunció en agosto de este año, lo que dejó a León Clement al frente de la lista.

Por su parte, Cristhy Robles también tendrá su primera experiencia en un cargo político. La candidata a segunda regidora de La Esperanza por APP postuló en 2022 con la agrupación Trabajo Más Trabajo para ocupar una regiduría en el mismo distrito, pero no obtuvo los resultados esperados. La joven, de 27 años, es ingeniera industrial. Ha tenido órdenes de servicio en la Municipalidad de La Esperanza y, además, acredita experiencia en el ámbito artístico como cantante.

En La Esperanza, el apepista Wilmer Sánchez Ruiz postuló como primer regidor en estas elecciones. Tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de proclamar como primeros regidores únicamente a los alcaldes en funciones que encabezaban las listas municipales, Sánchez Ruiz permanecerá en ese cargo y Robles asumirá la alcaldía de un distrito que busca soluciones frente al avance constante de la criminalidad organizada.

El JNE le cerró el paso a la reelección encubierta

El JNE dispuso que los candidatos que figuren como primeros regidores y hayan ocupado el cargo de alcalde durante el periodo municipal inmediatamente anterior no podrán volver a asumir dicha función. La secretaria general del organismo electoral, Jessica Clavijo, informó que estos postulantes no recibirán las credenciales que los habilitarían para ejercer la alcaldía. La disposición también comprende los casos observados por una presunta reelección encubierta.

"Establecer que la condición de primer regidor no habilita asumir la alcaldía. El Jurado velando por lo que establece la Constitución, en aquellos casos en los cuales el primer o la primera regidora haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior, no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión", señaló la funcionaria.

Entre tantos, uno de los afectados principales por esta decisión será Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tras la renuncia de Luis Rubio, López Aliaga quedó al frente de la lista. Como la agrupación obtuvo la victoria en los comicios municipales, la posibilidad de que recibiera las credenciales para asumir la alcaldía había generado controversia.