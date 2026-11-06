Ataque violento en vivienda deja un muerto y un herido en Trujillo: fallecido sería integrante de Los Pulpos La víctima mortal, conocida como 'Pato Cabezón', sería miembro de la organización criminal Los Pulpos. Es el tercer ataque registrado en las últimas horas en la ciudad de Trujillo.

Ataque se produjo la noche de este 6 de noviembre | Foto: Difusión

Ataque se produjo la noche de este 6 de noviembre | Foto: Difusión Foto: Difusión

¡Viernes sangriento en Trujillo! Un nuevo hecho violento vuelve a poner en la mira a la ciudad de la Eterna Primavera. La noche del viernes 6 de noviembre, desconocidos ingresaron a una vivienda para asesinar a un hombre. Como resultado de este ataque, otra persona resultó herida.

El ataque sangriento ocurrió pasada las 7 de la noche en el distrito de El Porvenir. Allí, desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en la cuadra 17 de la avenida Sánchez Carrión para disparar a un hombre a quemarropa conocido como 'Pato Cabezon'.

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Producto del violento acto delictivo, otra persona que se encontraba en el inmueble fue alcanzada por algunos impactos de bala y resultó herida. Sus familiares lo trasladaron a una clínica local.

Víctima sería integrante de Los Pulpos

Las autoridades identificaron al occiso como Segundo David Rojas Valverde, de 48 años, alias 'Pato Cabezón'. El fallecido sería miembro de la organización criminal Los Pulpos, según fuentes de La República.

Al lugar del crimen llegaron los efectivos de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes y dar con el paradero de los responsables.

Otros dos crímenes en las últimas horas

Cabe recordar que en la madrugada un hombre fue ultimado en la urbanización Los Pinos. Horas más tarde, otro hombre fue acribillado en el distrito de La Esperanza.