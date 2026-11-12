Mildred Camacho, la ahijada piurana de León XIV, espera volver a encontrarse con el papa en su regreso al norte El vínculo entre la joven de Chulucanas y Robert Prevost nació en los años en que el hoy pontífice ejercía como misionero agustino en Piura. Años después, ambos volvieron a verse en Roma.

Robert Prevost, conocido como León XIV, mantiene un vínculo especial con Mildred Camacho Dioses, su ahijada de bautizo en Chulucanas, Perú. La relación se remonta a sus años como sacerdote misionero. | Difusión

Robert Prevost, conocido como León XIV, mantiene un vínculo especial con Mildred Camacho Dioses, su ahijada de bautizo en Chulucanas, Perú. La relación se remonta a sus años como sacerdote misionero. | Difusión

Antes de convertirse en León XIV, Robert Prevost construyó vínculos personales durante sus años como sacerdote misionero en el norte del Perú. Uno de ellos nació en Chulucanas, Piura, y permanece hasta hoy: el que mantiene con Mildred Camacho Dioses, su ahijada de bautizo.

Camacho nació en una familia vinculada a la parroquia de Chulucanas y recibió el sacramento del bautismo de manos de quien entonces era conocido por sus feligreses como el padre Roberto. Décadas después, aquel sacerdote que llegó desde Estados Unidos para cumplir labores pastorales se convirtió en el primer papa estadounidense y ahora regresa al Perú como León XIV.

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Mildred conserva fotografías de aquella época y espera que la agenda de la visita papal le permita reencontrarse nuevamente con su padrino. Aunque no tiene programada una reunión formal con el pontífice, mantiene la esperanza de poder saludarlo durante su paso por el norte del país.

El origen del vínculo

La historia comenzó cuando Robert Prevost desarrollaba su labor pastoral en la Prelatura de Chulucanas. Entre 1984 y 1986, el religioso agustino se desempeñó como vicario parroquial de la Catedral de la Sagrada Familia.

Durante esos años entabló amistad con Héctor Camacho, padre de Mildred, quien había sido monaguillo en la parroquia donde trabajaba el sacerdote estadounidense.

La amistad continuó incluso después de que Prevost dejara Piura. En 1995, ambos volvieron a encontrarse en Trujillo, donde el religioso ejercía como vicario de la arquidiócesis y párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Montserrat.

Un año después, cuando Héctor Camacho esperaba el nacimiento de su hija, le pidió al futuro papa que fuera su padrino de bautizo.

La elección del nombre también tuvo una historia especial. Héctor le contó al sacerdote que todavía no habían decidido cómo llamar a la niña. Prevost sugirió entonces el nombre de su madre, Mildred, quien había fallecido en 1990.

Así, la pequeña Mildred recibió el nombre de la madre del religioso y, posteriormente, tuvo como padrino al propio Robert Prevost.

El bautizo se realizó en la Parroquia San José Obrero de Chulucanas. La madrina fue su tía Gioconda Cabrejo y el padrino, el entonces padre Roberto.

Una relación que sobrevivió a la distancia

Con los años, la vida llevó a Prevost nuevamente a Estados Unidos y luego a Roma y el Vaticano. El contacto con su ahijada dejó de ser presencial y pasó principalmente al correo electrónico.

Según contó Mildred, su padrino solía escribirle y enviarle fotografías de sus actividades. También mantenía comunicación con su padre, pese a la distancia que los separaba.

El reencuentro presencial ocurrió en agosto de 2024, cuando Prevost, todavía como cardenal, regresó a Chulucanas por el aniversario de la diócesis. En aquella visita, Mildred pudo presentarle a su segunda hija, quien actualmente tiene seis años.

La familia volvió a tener la oportunidad de acercarse al futuro pontífice este año, cuando Mildred viajó a Roma. Allí pudo saludar a su padrino y entregarle algunos obsequios, en medio de los protocolos que acompañan las actividades del entonces cardenal Prevost.

La espera por volver a verlo

Ahora, el regreso de León XIV al Perú abre una nueva posibilidad para la familia Camacho. El papa visita nuevamente un país con el que mantiene una relación de varias décadas y, en especial, una región donde comenzó buena parte de su historia pastoral.

Mildred ha seguido desde la distancia los principales momentos de la trayectoria de su padrino: desde su nombramiento como cardenal de Santa Mónica, en Roma, en septiembre de 2023, hasta su elección como papa el 8 de mayo de 2025.

Para ella, esos acontecimientos también tienen un significado personal. El sacerdote que conoció su familia en Chulucanas terminó ocupando uno de los cargos más importantes de la Iglesia católica.

Mientras León XIV cumple una agenda marcada por encuentros con autoridades, obispos y miles de fieles, Mildred mantiene una expectativa más sencilla: volver a encontrarse con aquel padre Roberto que conoció su familia en Piura y que, hace casi tres décadas, aceptó convertirse en su padrino.