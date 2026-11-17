Actor mexicano Diego Boneta se luce con Natalie Vértiz en Cusco y usuarios bromean con Yaco Eskenazi: "Está botando fuego" La imagen de Diego Boneta muy cercano a Natalie Vértiz provocó inmediatas reacciones en redes sociales. Los usuarios no tardaron en mencionar a Yaco Eskenazi, esposo de la exreina de belleza.

La visita de varias figuras internacionales a Cusco dejó imágenes que rápidamente llamaron la atención en redes sociales. Una de las más comentadas fue la fotografía de Diego Boneta junto a Natalie Vértiz, quienes coincidieron durante una exclusiva actividad organizada por Tiffany & Co. en el Valle Sagrado.

La instantánea generó diversas reacciones entre los seguidores del actor mexicano y la modelo peruana. Mientras algunos destacaron el encuentro entre ambas figuras, otros aprovecharon para bromear sobre Yaco Eskenazi, esposo de la exreina de belleza.

Usuarios bromean con Yaco Eskenazi tras foto de Natalie Vértiz junto a Diego Boneta

El protagonista de la serie sobre Luis Miguel compartió en Instagram varias fotografías de su visita a Cusco acompañadas del mensaje: “Perú de mi corazón”. Entre las imágenes publicó una tomada en Machu Picchu, donde aparece junto a Natalie Vértiz, quien también asistió a la actividad organizada por la firma de lujo. Otra de las personalidades invitadas fue Antonela Roccuzzo, embajadora de Tiffany & Co. y esposa de Lionel Messi.

La fotografía no tardó en generar comentarios. Algunos seguidores expresaron su sorpresa al ver juntos a Boneta y Vértiz. “Pero qué ven mis ojos: Natalie y Diego”, escribió una usuaria. Otro comentario destacó la química entre ambos: “Creo que Natalie y Diego hicieron match”.

Sin embargo, las bromas también estuvieron dirigidas a Yaco Eskenazi, cuya presencia en la conversación se volvió recurrente. “Yaco me informa que está botando fuego”, señaló un usuario entre risas, en referencia a la fotografía de su esposa con el actor mexicano.

Natalie Vértiz reacciona a fotografía publicada por Diego Boneta

La propia Natalie también dejó un comentario en la publicación, donde expresó su felicidad ante el reencuentro con el actor mexicano y el hermano de este, Santiago Boneta. “Diego y Santi, qué lindo tenerlos en mi país”, escribió. Su mensaje tampoco pasó desapercibido y contó con varias respuestas vinculadas al recordado excapitán de los ‘Leones’. “Yaco, nada de celos, ya sabes”, “Nooo, Yaco”, “Yaco no soportó” y “Yaco en UCI”, señalaron.

Natalie Vértiz y Diego Boneta juntos en Machu Picchu.

Pese al entusiasmo de algunos seguidores, varios recordaron que Natalie Vértiz mantiene desde hace años una sólida relación con Yaco Eskenazi, con quien ha formado una de las parejas más estables de la farándula nacional y tiene dos hijos.

Además, esta no es la primera vez que la conductora y el exactor de ‘Rebelde’ coinciden públicamente. Ambos ya habían compartido proyectos publicitarios años atrás y llegaron a publicar imágenes juntos. Por ello, para muchos seguidores, la reciente fotografía no fue más que el reencuentro de dos figuras que ya se conocían desde hace tiempo, aunque eso no impidió que Yaco se convirtiera en protagonista involuntario de la conversación.