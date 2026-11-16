“¡El pueblo peruano también es mi pueblo!”: Papa León XIV se despide del Perú con emotivo mensaje En su última misa en la Base Aérea Las Palmas, el pontífice agradeció la hospitalidad recibida durante su visita apostólica y pidió a los peruanos mantener viva la fe mediante la caridad, la solidaridad y el servicio a los más necesitados.

El papa León XIV se despidió del Perú en la Base Aérea Las Palmas, reafirmando su conexión con el pueblo peruano y agradeciendo la calidez de los fieles en su visita.

El papa León XIV se despidió del Perú en la Base Aérea Las Palmas, reafirmando su conexión con el pueblo peruano y agradeciendo la calidez de los fieles en su visita.

"Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!", expresó el papa León XIV durante su última misa en el Perú, celebrada este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. El pontífice dedicó sus palabras de despedida a agradecer la acogida de los fieles y reafirmar el vínculo que mantiene con el país.

Ante una multitud congregada para participar en la celebración eucarística, el Santo Padre también dejó un mensaje sobre la responsabilidad de la Iglesia frente a las desigualdades y el sufrimiento de los más vulnerables. A partir del ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo, destacó que la fe debe traducirse en acciones concretas, especialmente en favor de quienes viven en condiciones de pobreza y abandono.

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León XIV recuerda a los más pobres y cuestiona la indiferencia

Durante su homilía, León XIV recordó que «los únicos que no pueden esperar son los pobres» y destacó la labor de Santo Toribio de Mogrovejo, quien dedicó parte de su vida a atender a las comunidades indígenas, denunciar injusticias y distribuir sus bienes entre quienes más lo necesitaban.

El pontífice relató que el segundo arzobispo de Lima repartía casi todo lo que recibía entre los pobres y destinaba recursos a la fundación de hospitales para la población indígena. También recordó sus recorridos pastorales por el país, durante los cuales recogía observaciones, denuncias y reclamos para presentarlos ante el rey con el propósito de combatir los abusos.

Al recuperar este legado, León XIV planteó la necesidad de construir una sociedad en la que prevalezcan la fraternidad y el compromiso con los demás. En ese sentido, presentó a Santo Toribio como «un artífice de la civilización del amor», en contraste con quienes promovían divisiones y conflictos.

El Papa también recordó a otros santos vinculados con el país, como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano, a quienes señaló como referentes para redescubrir el sentido de pertenencia a la Iglesia y el compromiso con la comunidad.

El Papa pide mantener viva la misión después de su partida

En otro momento de su homilía, León XIV explicó que la misión de la Iglesia consiste en continuar la obra de Jesucristo y llevar su mensaje a todos los pueblos. Para ello, recordó el mandato evangélico de formar discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Asimismo, destacó la experiencia de Santo Toribio de Mogrovejo en su acercamiento a las comunidades indígenas. Recordó que el religioso recorrió cientos de kilómetros a pie, aprendió sus lenguas y buscó comprender sus creencias. También promovió que los sacerdotes aprendieran quechua y defendió la ordenación de indígenas y mestizos, en una época en la que estos todavía enfrentaban prejuicios dentro del clero.

León XIV señaló que el testimonio cristiano debe expresarse mediante la escucha, el diálogo y la unidad, sin dejar de lado las diferencias. En esa línea, destacó la importancia de una Iglesia que acoja a todos y permita que incluso los más pobres participen en la búsqueda de la verdad.

«Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa!», afirmó al cerrar su mensaje. Finalmente, exhortó a los fieles a anunciar el Evangelio y dar testimonio de lo que han visto y escuchado, con la intercesión de la Virgen María y de los santos.